Assassin's Creed: Black Spillere som har gjennomført «Flag Resynced»-utfordringen, har tilbakelagt over 40 millioner kilometer ombord på Jackdaw

HQ

Nå som Assassin's Creed: Black Flag Resynced har vært tilgjengelig i over en måned, har Ubisoft delt noen interessante spillerstatistikker for å gi et innblikk i akkurat hva fansen har holdt på med i spillet.

Dataene omfatter seks områder, hvorav to er det mest brukte antrekket og våpenet, nemlig Privateer-antrekket og Le Bourgeoys Blades-sverdene. I tillegg får vi vite at spillerne har tilbrakt mye tid på åpent hav, med 40,07 millioner kilometer seilt på Jackdaw – noe som tilsvarer 1 000 turer rundt jorden under full seil, mens kampene mot de fire legendariske skipene vanligvis ikke går i spillerens favør, med en seiersprosent på bare 47 %.

Til slutt får vi vite at 28,29 millioner dyr har blitt klappet (for det meste katter) og at 8,07 millioner timer har blitt brukt på å sitte på huk, noe som tilsvarer rundt 10 % av den totale spilletiden. Ikke dårlig for en funksjon som først ble introdusert i denne nyutgivelsen...

Har du spilt Assassin's Creed: Black Flag Resynced, og hvordan stemmer din opplevelse av spillet overens med disse statistikkene?