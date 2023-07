Assassin's Creed Codename Jades lukkede betatest finner sted i august.

HQ

Ubisoft har vært ganske høylytte om Assassin's Creed Codename Jade i det siste, og mobilspillet tok til og med opp en betydelig del av Ubisoft Forward for rundt en måned siden. Under det arrangementet ble det avslørt at Codename Jade ville få en betatest i løpet av sommeren, og nå vet vi nøyaktig når.

I et blogginnlegg bekrefter Ubisoft at den første lukkede betatesten på Codename Jade starter 3. august 2023, og at den vil ta imot spillere fra "hele verden" på både iOS og Android.

Det skal sies at siden dette er en lukket betatest, må du registrere din interesse i håp om å bli akseptert og godkjent for å delta. Når det gjelder hvordan invitasjonsprosessen ser ut, er det nå åpnet for en spørreundersøkelse, som vil lede til en invitasjonsperiode fra 27. juli, før forhåndsnedlastingen åpner 1. august, og testen finner sted mellom 3. og 11. august. For å få en lenke til spørreskjemaet må du registrere deg på spillets Discord-side.

Når det gjelder hvilke plattformer betaversjonen vil være tilgjengelig på får vi vite at for Android er alle enheter med en Snapdragon 865 eller nyere og som kjører Android 10 kvalifisert, mens for iOS trenger du en iPhone 11 eller nyere.

Ubisoft har ikke satt noen fast dato for når Assassin's Creed Codename Jade lanseres ennå.