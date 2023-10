Assassin's Creed Codename Red hovedperson avslørt

HQ

Assassin's Creed Mirage har offisielt landet, men det er bare ett av få prosjekter i den historiske actionserien som fansen ser frem til. Det spillet som det er knyttet mest hype til, er uten tvil Assassin's Creed Codename Red, som endelig tar serien til det føydale Japan.

Nå har vi fått en sniktitt på den kvinnelige hovedpersonen i spillet, takket være forfatteren Pierre Boudreau, som la ut (og deretter slettet) en header med hovedpersonen. Siden har bildet funnet veien til Twitter/X.

Det er også kommet noen nye detaljer, men disse bør tas med en klype salt inntil Ubisoft har noe offisielt å avsløre. For det første skal hovedpersonen angivelig hete Naoi, men dette kan endre seg. For det andre vil historien hennes ligne på historien til Bayek, der et medlem av Tempelridderordenen dreper faren hennes, noe som fører til at hun slutter seg til Assassins.

