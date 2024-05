Assassin's Creed Codename Red skal offisielt gå etter Assassin's Creed Shadows

HQ

Vi visste at dette ville være tilfelle, men Assassin's Creed Codename Red vil ikke være kjent som Assassin's Creed Codename Red når det lanseres. Spillet vil offisielt gå under det flotte navnet Assassin's Creed Shadows, og det som er enda bedre er at vi får se litt av det senere denne uken.

Ubisoft har avslørt at spillet vil bli vist frem og avslørt i sin helhet den 15. mai kl. 17:00 BST / 18:00 CEST, før det uten tvil blir en mye større visning og opptreden under Ubisoft Forward i Los Angeles 10. juni.

Du vil kunne se avsløringen på Ubisofts YouTube-kanal, og i forkant av den fullstendige avsløringen kan du gå til de sosiale mediekanalene Assassin's Creed for å prøve å løse et timeglass-puslespill for en uspesifisert (sannsynligvis en ytterligere teaser) belønning.

Ellers har Ubisoft ikke bekreftet ytterligere informasjon om spillet, annet enn det vi vet, som er at det er "satt i Feudal Japan".

Er du spent på Assassin's Creed Shadows?