Assassin's Creed-franchisens leder forlater Ubisoft etter Tencent-avtale

Tidligere i år ble det bekreftet at Ubisofts største IP, Assassin's Creed, ville bli ledet av Vantage Studios, et datterselskap av Ubisoft med en eierandel på 25 % fra Tencent. Vantage har nå også tilsyn med Far Cry og Rainbow Six.

To uker etter at Vantage begynte å operere ordentlig, har Assassin's Creed visepresident og utøvende produsent Marc-Alexis Côté forlatt Ubisoft etter 20 år med selskapet. I henhold til et stabsnotat fanget av IGN, tok Côté beslutningen om å forlate på egen hånd etter å ha blitt tilbudt en lederstilling i det nye datterselskapet.

"Etter den organisatoriske restruktureringen som ble kunngjort i mars 2025, har Marc-Alexis Côté valgt å forfølge en ny vei andre steder utenfor Ubisoft," sa en talsperson for Ubisoft. "Selv om vi er lei oss for å se ham gå, er vi sikre på at våre talentfulle team vil videreføre det sterke grunnlaget han hjalp til med å bygge."

Côté begynte å jobbe hos Ubisoft som programvareingeniør i 2005, og da Assassin's Creed III kom, var han spilldirektør. I mars 2022 sies det at Côté tok ansvaret for å legge ut fremtiden for franchisen, og brakte Assassin's Creed Shadows i forgrunnen og la grunnlaget for det kommende Assassin's Creed Hexe.