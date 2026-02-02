Assassin's Creed Invictus-utviklere kjenner angivelig "ikke en eneste kollega" som liker spillet

Assassin's Creed er kanskje kjent for sine enspiller-forsøk, men folk elsket virkelig flerspillermodusen i Brotherhood og Revelations, ikke sant? Det overrasker sannsynligvis ingen å høre at Assassin's Creed Invictus jager dragen av live-service gull, og det er heller ikke sannsynlig å sjokkere deg at utviklerne tilsynelatende ikke er store fans av spillet som et resultat.

I henhold til leaker j0nathan hadde en utvikler noen brutalt harde ord å si om spillet. "Jeg kjenner ikke en eneste kollega som liker Invictus. Det er nok bare lederne som vil fortsette å smile og lovprise dette prosjektet," sa vedkommende (oversettelse via maskin.)

"Det er forferdelig: latterlige animasjoner, heslige og tegneserieaktige figurer (ansiktene deres er like forferdelige), idiotiske lyd- og visuelle effekter, kamparenaer," fortsatte de. "Konseptet er rett og slett forstemmende. Jeg lurer på hvem dette spillet egentlig er for, og hvorfor det ble laget. Kanskje det bare er ment for barn ... seksåringer? Jeg har ingen anelse. I så fall synes jeg synd på foreldrene til de barna som kommer til å bli jaget for penger for å drive en ny bølge av mikrotransaksjoner."

Den samme lekkasjen hevder også at de har andre opplysninger om fremtidige Ubisoft-prosjekter, men når vi zoomer inn på Invictus for nå, ser det ut til at vi allerede kan kalle en annen live-tjenesteinnsats en flopp før den til og med er ute. Det er hvis denne rapporten skal tros, selvfølgelig. Det er verdt å ta dette med en klype salt, da ingenting utenfor prosjektets eksistens har blitt avslørt av Ubisoft offisielt.