Assassin's Creed IV: Black Flag nyinnspilling kan ha blitt forsinket med opptil et år

Da Ubisoft kansellerte Prince of Persia: The Sands of Time Remake og kunngjorde at en håndfull andre uanmeldte spill også ble økset, begynte mange å spekulere i hvilke prosjekter som fremdeles er i produksjon og hva som har blitt sendt til huggeblokken.

Et av spillene som har fått en god del oppmerksomhet er nyinnspillingen av Assassin's Creed IV: Black Flag, som ingen egentlig vet så mye om. I utgivelsen som ble delt, ser det imidlertid ut til at en kort tekstbit ser ut til å skissere skjebnen til spillet, med det som står overfor en forsinkelse som kan se at det skyves tilbake med opptil et år.

Informasjonen hevder: "Parallelt vil konsernet tildele ekstra utviklingstid til syv spill for å sikre at forbedrede kvalitetsstandarder blir oppfylt fullt ut og maksimere langsiktig verdiskaping. Dette inkluderer den uannonserte tittelen som opprinnelig var planlagt for regnskapsåret 26, men som har blitt utsatt til regnskapsåret 27."

Insider Gaming har tidligere rapportert at Black Flag nyinnspilling skulle sette seil i mars 2026, etter Prince of Persia i januar, men dette vil tydeligvis ikke være tilfelle. På samme måte er det ikke mange spill som kan oppfylle kriteriene som Ubisoft har forklart ovenfor, noe som betyr at det nesten helt sikkert er i Black Flag nyinnspilling som nå vil komme mellom 1. april 2026 og 31. mars 2027.