Assassin's Creed Jade får nye livstegn

Husker du årene før Hollow Knight: Silksong ble lansert, hvor alt vi fikk var en og annen bekreftelse på at den fortsatt var i live? Det ser ut til å være strategien som er valgt med Assassin's Creed Jade. En stund har vi bare hørt at spillet ikke vil bli utgitt i sine tidligere lanseringsvinduer, og når vi nærmer oss det punktet der det nesten har gått to år uten mye nytt fra Ubisoft eller Level Infinite's slutt, har noen begynt å lure på om spillet noen gang vil bli utgitt.

En fan gikk bare og spurte om spillet ville komme ut, som den offisielle administratoren for Assassin's Creed Jade Discord-serveren - Jade-grzmot69 - ganske enkelt svarte "ja", med en smilende emoji. Det er ikke mye å gå på, men det bekrefter i det minste at vi bare trenger å la devs koke en stund lenger til AC Jade er helt ferdig.

Gamereactor har forsøkt å få ytterligere kommentarer, men har ikke fått svar ennå. Vi har spilt Assassin's Creed Jade, helt tilbake i 2023, men kan forestille oss at spillet har endret seg og forbedret seg ganske mye siden den gang. Her håper vi snart får se mer av hvordan det er.