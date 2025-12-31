Gamereactor

Assassin's Creed Jade

Assassin's Creed Jade får nye livstegn

Assassin's Creed-mobiltittelen blir noe av en Silksong på dette punktet.

Husker du årene før Hollow Knight: Silksong ble lansert, hvor alt vi fikk var en og annen bekreftelse på at den fortsatt var i live? Det ser ut til å være strategien som er valgt med Assassin's Creed Jade. En stund har vi bare hørt at spillet ikke vil bli utgitt i sine tidligere lanseringsvinduer, og når vi nærmer oss det punktet der det nesten har gått to år uten mye nytt fra Ubisoft eller Level Infinite's slutt, har noen begynt å lure på om spillet noen gang vil bli utgitt.

En fan gikk bare og spurte om spillet ville komme ut, som den offisielle administratoren for Assassin's Creed Jade Discord-serveren - Jade-grzmot69 - ganske enkelt svarte "ja", med en smilende emoji. Det er ikke mye å gå på, men det bekrefter i det minste at vi bare trenger å la devs koke en stund lenger til AC Jade er helt ferdig.

Gamereactor har forsøkt å få ytterligere kommentarer, men har ikke fått svar ennå. Vi har spilt Assassin's Creed Jade, helt tilbake i 2023, men kan forestille oss at spillet har endret seg og forbedret seg ganske mye siden den gang. Her håper vi snart får se mer av hvordan det er.

Assassin's Creed Jade

