Assassin's Creed Jade-inntrykk

HQ

Ubisoft har vært gjennom en periode der de har gitt grønt lys for en rekke mobiltilpasninger av sine kjente franchiser. I den forbindelse er Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence og det kommende Assassin's Creed Jade (tidligere Assassin's Creed Codename Jade) på trappene. Selv om jeg har fått sjansen til å spille den kommende The Division-mobiltittelen under Summer Game Fest, og andre medlemmer av Gamereactor-teamet har vært i nærheten av Rainbow Six Mobile tidligere, har jeg nå også fått sjansen til å teste Assassin's Creed Jade, mens jeg var i Köln på Gamescom 2023.

Først og fremst er det verdt å nevne at Assassin's Creed Jade umiddelbart føles som et mobilspill i samme størrelsesorden og kvalitet som Diablo Immortal. Dette er ikke en mobilversjon av Assassin's Creed, det er snarere Assassin's Creed på mobil, og det jeg mener med dette er at du fortsatt får alle kjernefunksjonene som gjør serien ikonisk, om enn i en lavere grafisk kvalitet og på en måte som passer til berøringsskjermkontroller. Det er en stor åpen verden å utforske, parkour og klatring er mulig stort sett overalt, du kan snike deg inn på fiender og til og med delta i nærkamp. Dette er ikke en hjerteløs mobilspin-off, det er Assassin's Creed som vi kjenner og elsker, bare laget for Android og iOS-enheter.

Selv om Assassin's Creed Jade ikke bare er utviklet av Ubisoft (men også med hjelp fra Level Infinite ), er historien kanon og inneholder nikk til resten av serien, i tillegg til den velkjente historisk forankrede fortellingen som gir en vri på visse uklare, virkelige historiske hendelser. For eksempel kan det finnes en keiser i Qin Dynasty China som døde på en måte som vi ennå ikke har fått bekreftet i moderne tid. I Jade ble den samme keiseren sannsynligvis myrdet av Assassin's Order.

Dette er en annonse:

Det hele føles veldig autentisk og ekte når du spiller det, selv om berøringskontrollene er mindre effektive enn for eksempel en kontroller. Stealth-funksjonen er enkel å bruke, selv om den har det som føles som et ekstra nivå av ettergivenhet for å passe til det mindre flytende gameplayet, og det samme gjelder parkour og klatring, som er utrolig kjent, men likevel designet på en slik måte at du ikke har samme kontroll som i for eksempel Assassin's Creed Valhalla. Det hele minner meg om det Blizzard har skapt med Diablo Immortal, som er en veldig godt gjennomført mobilversjon av Diablo -serien, selv om det har sine svakheter, i likhet med Jade.

Bortsett fra den klønete berøringskontrollen, som utvilsomt kunne trengt litt ekstra optimalisering og finpussing, ser det nemlig ut til at Jade har et ganske spesielt plyndringssystem. Når du beseirer en fiende eller plyndrer en container, plukker du opp massevis av tilfeldige materialer som kan brukes til å oppgradere og lage nye gjenstander til snikmorderen din. På den ene siden er det et stort pluss at du har friheten til å gjøre snikmorderen din til din egen, men hvis det går på bekostning av et unødvendig komplisert og anmassende plyndrings- og håndverkssystem, blir det vanskelig å sette pris på denne friheten.

Ettersom dette spillet er et live-prosjekt, er jeg også litt bekymret for hva det betyr for inntjeningen etter lanseringen. Utviklerne fortalte meg at all fortelling og historie alltid vil bli tilbudt helt gratis, men siden dette vil være et free-to-play-spill, må det generere inntekter på en eller annen måte, og med tanke på hva Blizzard gjorde med Diablo Immortal, er det vanskelig å ikke være bekymret for dette også her. I tillegg tiltrekker det meg ikke å stadig måtte vente i ukevis på neste kapittel i en Assassin's Creed -historie, selv om det kan skyldes at jeg har blitt nummen av det overveldende antallet live service-spill på markedet i dag.

Dette er en annonse:

Når det gjelder mobilspill, ser Assassin's Creed Jade ut til å ha mye å by på. Jeg tror at Level Infinite og Ubisoft er inne på noe med denne tittelen, men det som virkelig vil avgjøre om spillet lykkes eller ikke, er hvordan det støttes og tjener penger, for mobilspillmarkedet er i bunn og grunn det ville vesten, med spillselskaper som gjør hva de vil for å skvise hver eneste krone ut av spillerne. Hvis de klarer å komme seg gjennom disse farvannene og levere et spill som ligner på Diablo Immortal, er det en reell mulighet for at Assassin's Creed Jade blir noe helt spesielt når det til slutt lanseres en gang i fremtiden.