Assassin's Creed Jade lanseres ikke i år

Ubisoft og Level Infinite har jobbet med å bringe Assassin's Creed til mobilen en stund nå, i et prosjekt som nå definitivt heter Assassin's Creed Jade. Mobiltittelen ble annonsert for et par år siden på en tidligere Assassin's Creed Showcase, og siden den gang har vi mottatt flere trailere og til og med fått sjansen til å spille det som en del av en Closed Beta Test. Så med tanke på at spillet for øyeblikket testes i hendene på fans, lurer du kanskje på når Assassin's Creed Jade vil debutere? Svaret på det spørsmålet er ikke i 2023.

I en samtale med Level Infinite fortalte Andrei Chan, som er utøvende produsent for AC Jade, under Gamescom-messen i år:

"Vel, ikke innen utgangen av året, for neste fase er [Closed Beta Test 2], så det er ingen sjanse for at vi kan lansere før vi har kjørt CBT2, samlet inn tilbakemeldingene og tatt hensyn til dem. Så jeg vil si at vi er forpliktet til å teste spillet helt til fansen sier til oss at dette er autentisk Assassin's Creed på mobil, dette er den rette opplevelsen, dette er den rette visuelle kvaliteten. Så da setter vi oss nok ned som et team og snakker om når vi skal lansere det, og når vi skal levere alle de andre funksjonene som vi fortsatt må levere for at mobilspillet skal være et godt mobilspill, ikke bare Assassin's Creed-spillet, men også Assassin's Creed-spillet på mobil."

For å gjøre en lang historie kort, før Ubisoft og Level Infinite forplikter seg til en lanseringsdato, vil utviklerne ha en ny runde med tilbakemeldinger fra spillerne, som vil finne sted en gang senere i år.

