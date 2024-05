Assassin's Creed-komponist Jesper Kyd: "Det hadde vært gøy å gjøre en Hitman-verdensturné"

HQ

Denne uken (idag og i morgen, faktisk) arrangeres Assassin's Creed Symphonic Adventure på Royal Festival Hall i London, noe som gir deltakerne en sjanse til å lytte til noe av Ubisofts berømte seriemusikk fremført live av Royal Philharmonic Orchestra. I den forbindelse fikk jeg sjansen til å ta en prat med Jesper Kyd, hjernen bak mange av lydsporene til Assassin's Creed, for å høre hvilket lydspor som var hans favoritt, og også høre hvilke andre spillserier han mener fortjener en lignende livekonsertbehandling som Assassin's Creed.

Da vi snakket om det sistnevnte først, avslørte Kyd at han gjerne skulle sett IO Interactive's Hitman -serie få en live-symfonisk behandling, men pekte også på et par andre franchiser som også kunne være gode valg.

"Det hadde vært gøy å gjøre en Hitman-verdensturné. Jeg elsker å jobbe med Warhammer. Det er så gøy. Jeg liker også State of Decay, det er veldig gøy å jobbe med den serien. Og selvfølgelig er Borderlands kjempegøy. Det er mange forskjellige ting der."

Jeg spurte også Kyd om hvilket Assassin's Creed soundtrack han komponerte som var hans favoritt. Med Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, , og medkomponist på Assassin's Creed Valhalla å velge mellom, valgte Kyd et spill som utvilsomt mange ser på som en favoritt gjennom alle tider.

"Det er vanskelig å si. Jeg har en filosofi om at mitt siste score er mitt favorittpartitur, fordi jeg prøver å virkelig gå for det i hvert eneste av mine scores, og jeg velger prosjektene mine veldig nøye.

"Men i Assassin's Creed 2 visste vi selvfølgelig at vi hadde noe helt spesielt. Du kunne bare føle det innad i teamet, det var noe helt spesielt som skjedde, og jeg følte at vi var klar over det før spillet noen gang ble utgitt. Jeg vil si at det var en stor overraskelse at spillet ble så vellykket. Men samtidig følte jeg at vi var... Jeg vet ikke, jeg så på det spillet, og jeg ville blitt overrasket om folk ikke likte det spillet, for jeg syntes det var helt fantastisk det de gjorde. Og det viser seg i musikken også.

"Den kreative friheten jeg hadde i Assassin's Creed 2, etter å ha jobbet med 1'eren, ga de meg i bunn og grunn bare... tilliten hadde blitt bygget opp. Så på den tiden hadde jeg en enorm kreativ frihet. Og jeg bare kjørte på. Ingenting holdt meg tilbake på den. Ikke at noe holdt meg tilbake på den første. Men vi måtte finne ut hvordan alt skulle høres ut. Så det ble brukt mye tid på å finne ut hvordan Animus påvirket verden. Spillet ble bygget mens jeg jobbet med musikken, og teamet endret fortsatt på ting, og visste fortsatt ikke helt hva dette spillet var. Så det andre var mye tydeligere på hva alt skulle være. Så det tok bort alle de tingene, og jeg kunne bare konsentrere meg om å bruke instinktene mine til å skrive, for nå visste jeg hva spillet var og hva som trengtes."

Du kan se hele intervjuet med Kyd nedenfor for å høre hvorfor du bør gå på disse symfoniske livekonsertene og hva som ligger bak å lage et Assassin's Creed -musikkverk.