Assassin's Creed Mirage

Året er 861, og vi begynner eventyret vårt i Anbar, i hjertet av Irak. Vi spiller den unge lommetyven Basim Ibn Ishaq, som sammen med vennen Nehal livnærer seg ved å stjele alt som glitrer i folks dype lommer i den travle byen Bagdad. Basim er en ganske splittet karakter, den ene siden av ham er ganske bekymringsløs og sjarmerende, den andre siden av ham er en mann med en sterk rettferdighetssans som ønsker å kjempe for dem som sliter og for urettferdighetene i samfunnet rundt ham.

I et desperat forsøk på å vekke interessen til Hidden Ones som opererer i byen, tar Basim på seg et oppdrag som går fryktelig galt og tvinger ham til å forlate alt han har kjært for å unnslippe henrettelse. Men der ett liv slutter, begynner et annet, og Basim får hjelp til å flykte av leiemorderen Roshan, som fører ham i sikkerhet og tar ham under sine vinger som lærling hos Hidden Ones.

Etter en introduksjonsperiode som også fungerer som opplæring, befinner Basim seg utenfor Bagdad, og det er her eventyret virkelig tar fart. Kartet åpner seg, og du har nå friheten til å utforske akkurat som du vil med din egen falk ved din side, som går under navnet Enkidu. Denne gangen har spillutviklerne virkelig lyttet til mange av de tidligere spillernes ønsker og slanket ned spillverdenen betraktelig. Her slipper du å bli stresset når du åpner kartet, slik du ble i både Odyssey og Valhalla der kartene var vanvittig store og proppfulle av oppdrag og sideoppdrag, så mange at du knapt visste hvor du skulle begynne. Nå er spillverdenen delt inn i mindre deler som er mye lettere å fordøye.

Byen Bagdad er for eksempel delt inn i fire forskjellige distrikter som alle er visuelt og strukturelt svært forskjellige. Bortsett fra en ganske tom villmarksdel, er det alt. Og det er mer enn nok å oppdage og utforske. Men det er ikke bare med størrelsen på spillverdenen at spillutviklerne har lyttet til spillerne, for med Altair har de også tatt et skritt tilbake til de tidligere Assassin's Creed -spillene, der oppdragene handlet om stille snikmord med finesse.

I de siste utgavene har du hakket folk i stykker til høyre og venstre, etterlatt deg en haug med lik og ikke brydd deg det minste om hvem som så deg i din fremgang, men i Mirage blir du straffet ganske hardt hvis du ikke holder deg skjult i skyggene, og den straffen er fiender overalt, noe som til tider gjør oppdragene ganske svette. Så for hvert oppdrag må du bestemme deg for hvordan du best takler det. Skal du prøve å snike deg inn på egen hånd, eller skal du hyre en gjeng leiesoldater eller en trubadur til å foreta en unnamanøver? Haken er at du trenger poletter for å leie hjelp, for penger er tydeligvis ikke konge i Bagdad, og for å få poletter må du utføre sideoppdrag der poletter er en av belønningene. Det finnes tre typer poletter, Power Tokens, Merchant tokens og Scholar Tokens, som alle brukes til å bestikke eller påvirke ulike sivile og enkeltpersoner i Bagdad.

Du vil kjenne igjen kampsystemet fra Assassin's Creed Origins, og det er ikke mye som har endret seg. Som vanlig er timing av største betydning hvis du havner i nærkamp, og den beste måten å overleve på er å parere og løpe unna. Timing er også noe som er svært viktig når du skal stjele fra noen, noe som er en tilbakevendende oppgave i spillet. Det dukker opp en boks der du må trykke nøyaktig når symbolet er på linje, og hvis du mislykkes, blir du straffet med økt beryktelse. Beryktelsesmåleren kommer i tre seksjoner, først at du har blitt sett, noe som betyr at vaktene er årvåkne for deg, men også de sivile rundt deg er det. Jo mer notoritetsmåleren stiger, desto mer aktive er folk i å tilkalle vakter, og vakter kan til og med angripe deg hvis du går for nær dem. Det er to måter å bli kvitt dette på: Hvis du er heldig, har du en Power Token og kan bestikke en Munadi, og hvis du er uheldig, må du lete etter etterlysningsplakater rundt om i byen og rive dem ned.

Selve oppdragene er egentlig etterforskninger der hver del er en jakt på ledetråder for å finne nye medlemmer av The Order slik at du kan henrette dem. Hver av disse personene vil kreve at du finner rundt fire ledetråder for å finne ut hvem de er, og ved å eliminere disse personene vil du finne ut hvem som er lederen for The Order som opererer i Bagdad.

I nyere spill har du fått nye våpen i hver kiste du åpner, men i Mirage er ikke målet å stadig finne bedre utstyr. I stedet inneholder kistene du åpner materialer som du kan bruke til å forbedre de våpnene du allerede har. Det finnes selvfølgelig også spesielle våpenkasser som inneholder våpen, men de er få og uvanlige og ofte vanskelige å komme til, da de ofte er svært godt bevoktet.

For å holde det hele friskt, er det fem forskjellige verktøy å låse opp, det være seg kastekniver, en blåspil, feller og mer. Disse fem ulike verktøyene kan senere oppgraderes i Assassin's Bureau for å gjøre dem kraftigere, men også for å tilpasse dem til spillestilen din. Vil du for eksempel at kasteknivene skal dyppes i gift eller bare være ekstra kraftige? Valget er ditt.

For å underholde deg utover oppdragene har hvert distrikt i Bagdad bortkomne bøker å finne, verdifulle gjenstander å stjele for en NPC kalt Dervis og til og med mystiske skår å samle inn, som du kan bruke til å låse opp kraftige våpen. Ferdighetstreet som har vært så enormt i de siste spillene i serien, har nå blitt betydelig redusert. De hundrevis av valgmulighetene er borte, og nå er det bare 23 ferdigheter å velge mellom. Du kan investere i Phantom og velge åtte forskjellige ferdigheter, for eksempel forbedre Assassin's Focus, eller Trickster hvor det også er åtte forskjellige alternativer å velge mellom, og hvor du kan låse opp flere verktøy og mer helseeliksir. Og til slutt Predator som nesten utelukkende fokuserer på Enkidus ulike talenter.

Spillets lengde er også noe som har blitt redusert, og i stedet for over 100 timer klokker du nå inn på rundt 25 til 30 timer, noe som er veldig fint når tidligere spill noen ganger føltes altfor anmassende. Spillet er spekket med ting å gjøre, og jeg har måttet legge mye til side for å spille gjennom hovedoppdragene før spillet slippes.

Ja, jeg har støtt på en og annen feil, og forhåpentligvis blir disse rettet før utgivelsen. Med alt fra NPC-er som ikke fungerer, dialogproblemer og en og annen visuell feil er det en god del å rapportere om, og mange av dem ble løst ved å starte spillet på nytt eller bare gå tilbake til hovedmenyen og laste inn en lagringsfil på nytt.

Men til tross for feilene må jeg si at Ubisoft virkelig har lykkes med Assassin's Creed Mirage. Å slanke ned opplevelsen var et godt grep for å forhindre den utmattende karakteren som var så tydelig i de større rollespillene. Jeg vil legge til Assassin's Creed Mirage på listen min som et av de bedre. Nei, det slår ikke favoritten min, Black Flag eller Ezios eventyr, men det er en god nummer to. Nå går det i riktig retning igjen. Dette viser med all tydelighet at man ikke alltid trenger å satse alt. Det holder med akkurat nok.