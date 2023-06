Assassin's Creed Mirage blander nostalgi og innovasjon i video

HQ

Ubisoft elsker vanligvis å slippe massevis av trailere for sine største spill, så vi har sett overraskende lite fra Assassin's Creed Mirage. Det virker imidlertid som om det franske selskapet har bestemt seg for å kompensere for mangelen på trailere fremover.

For det faktum at vi fikk en gameplaytrailer i PlayStation Showcase og at vi får se mer på mandagens Ubisoft Forward har ikke hindret Ubisoft i å gi oss en ny video som forteller nøyaktig hvordan Assassin's Creed Mirage blir mer likt det første spillet i serien, samtidig som det implementerer noen fine forbedringer og nye mekanikker.

Vi har hørt om det tilbakevendende fokuset på sosial sniking, planlagte attentater, vertikal parkour og lignende før, men videoen gir oss en nærmere titt på disse tingene. Den avsluttes også med å avsløre noe helt nytt: Assassin's Creed Mirage vil gi oss muligheten til å aktivere et nostalgisk filter som desaturerer spillet med en blå og grå fargepalett slik at det virkelig føles som Altaïrs første eventyr.