For tre uker siden kunngjorde Ubisoft at Assassin's Creed Mirage ville få New Game+ og en Permadeath-modus en gang i desember. Disse planene har nå endret seg litt.

Vi har fått vite at New Game+ kommer til Assassin's Creed Mirage på et uspesifisert tidspunkt i neste uke (la oss gjette på den gode, gamle tirsdagsoppdateringen), men permadeath-modusen er dessverre utsatt til begynnelsen av 2024.