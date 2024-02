Assassin's Creed Mirage får permadeath-modus i dag

HQ

Assassin's Creed MirageDen nye oppdateringen 1.07 lanseres i dag, og den bringer en spennende ny funksjon til action-eventyrspillet. Full Synchronization Challenge er egentlig en annen måte å si permadeath på, ettersom denne nye modusen kaster deg inn i starten av et nytt spill og sletter lagringen din når du dør.

Du får ingen nye sjanser, og du kan ikke aktivere eller deaktivere modusen midt i en lagring. Du får et emblem når du klarer Full synkroniseringsutfordring i enkel modus. På normal vanskelighetsgrad får du et emblem og et antrekk, og for de virkelige sadistene der ute får du 6 nye farger for å klare det på vanskelig.

Det kommer også noen andre interessante funksjoner i denne oppdateringen, som muligheten til å transmogge rustningen din, og det er også et nytt påskeegg å finne. Hvis du vil vite alt som kommer, kan du sjekke ut de fullstendige oppdateringsnotatene her.