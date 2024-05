Assassin's Creed Mirage kommer til iOS-enheter i juni

HQ

Hvis du var i tvil om at mobilteknologien har tatt et enormt sprang fremover sammenlignet med konsollområdet, trenger du bare å se på det faktum at mange AAA-titler nå tar spranget til mobile plattformer. Tidligere har vi sett Resident Evil Village og Resident Evil 4 lande på mobile systemer (noen mobile systemer for å være nøyaktig), og det neste store navnet som gjør lignende er Assassin's Creed Mirage.

Den siste delen i den berømte serien kommer til den nyeste serien av iPhones og iOS-enheter som bruker en M1-brikke eller nyere. Dette betyr at iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air og iPad Pro -eiere kan se frem til å oppleve historien om hvordan Basim gikk fra gatetyv til mestermorder, alt så snart som 6. juni.

Hvordan spillet faktisk vil fungere i praksis, gjenstår å se, men hvis du vil teste Mirage før du kjøper den fullstendige mobilversjonen, vil en 90 minutter lang demo være tilgjengelig på App Store helt gratis fra 6. juni også.