Assassin's Creed Mirage rapporteres å ha solgt svært dårlig på iPhone

En av årets store nyheter da den nyeste iPhone-modellen ble avduket, var Apple s nye satsing på store spill, med versjoner av både Assassin's Creed: Mirage og Resident Evil Village. Med den nye Pro -seriens kraftige chip ville spillingen bli mer tilgjengelig, og suksessen ville være et faktum. Det var i hvert fall det man trodde.

For til tross for mye markedsføring har AAA-spill på iPhone 15 Pro ikke slått an, og ifølge GSMArena er det færre enn 3000 brukere som faktisk har betalt 50 pund for fullversjonen av Mirage.

Verken Resident Evil 4, som ble lansert i fjor og har blitt kjøpt 7 000 ganger, eller Resident Evil Village, som bare har 5 750 betalende brukere, har klart seg særlig bedre.

Er AAA-spill rett og slett en for "stor" opplevelse for en mobiltelefon, eller er det andre grunner til at folk ikke synes å være spesielt begeistret for det, hva tror du?

Har du prøvd noen av disse store spillene på din iPhone, og hva er dine tanker om det?