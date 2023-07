Assassin's Creed Mirage skal fungere bra for nye spillere

HQ

Ubisoft hadde ikke engang offisielt annonsert Assassin's Creed Mirage da vi fikk vite at spillet til en viss grad ville bringe serien tilbake til røttene med et mindre kart, større fokus på stealth og mer. Dette er ikke bare gode nyheter for fans av de første spillene i serien, men også for nye spillere.

I dagens video dykker utviklerne dypere ned i Assassin's Creed Mirage sin spillbare karakter, Basim, og forklarer hvorfor og hvordan det blir å utforske Bagdad som ham. Dette inkluderer å hevde at Mirage er et godt startpunkt for de som ikke har noen eller mye erfaring med Assassin's Creed, ettersom historien utforsker den tidlige begynnelsen av The Hidden Ones, og gameplayet ikke er så overveldende som mange mener de nyeste spillene har. Det betyr ikke at oss veteraner kommer til å kjede oss, for spillet er selvsagt også fylt med referanser til det opprinnelige Assassin's Creed og resten av universet.