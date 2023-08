Assassin's Creed Mirage startet som Valhalla DLC

HQ

Ubisoft var fortsatt 8 måneder unna å offisielt annonsere Assassin's Creed Mirage da Bloombergs Jason Schreier avslørte spillets eksistens ved å hevde at det startet som en utvidelse til Assassin's Creed Valhalla. Dette ville åpenbart få mange til å stille spørsmål ved spillets prislapp, så det er ikke overraskende at denne detaljen har blitt utelatt fra markedsføringskampanjen ... helt til nå.

Som en del av Game Informers nye forsidehistorie bekrefter Assassin's Creed Mirage sin kreative regissør, Stephane Boudon, at spillet skulle være DLC for Assassin's Creed Valhalla som brakte Eivor til Midtøsten. Denne ideen ble så godt mottatt at Ubisoft bestemte seg for å gjøre det til et frittstående spill i stedet:

"Det er morsomt, for vi gjorde alt arbeidet med pitchen for et DLC, men til slutt så vi allerede under arbeidet med pitchen at det kunne bli noe, så vi avsluttet presentasjonen med: "Men det kan bli mer." Så vi presset på litt, og det fungerte og var fantastisk for alle."

Synes du at Assassin's Creed Mirage sin mer lineære, 20-30 timer lange kampanje høres mer overbevisende ut, eller bør de fortsette med den massiv åpen verden/RPG-formelen?