Assassin's Creed Mirage vil ta 20 timer å fullføre

For to uker siden uttalte spillets narrative direktør, Sarah Beaulieu, at Assassin's Creed Mirage vil ta omtrent like lang tid å fullføre som de aller første spillene i serien. Nå har vi fått en bedre idé om nøyaktig hva det betyr.

Fabian Salomon, hovedprodusent i Ubisoft, ble intervjuet av den franske youtuberen Julien Chièze da han avslørte at interne spilltestere bruker rundt 20-23 timer på å spille gjennom Assassin's Creed Mirage normalt, mens de som skynder seg gjennom det med fokus på historien bruker omtrent 20 timer. Om du derimot ønsker å se og gjøre nærmest alt kan det ta opp til 30 timer.

Hvordan høres det ut?