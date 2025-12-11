Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Granblue Fantasy: Relink og flere kommer på PS Plus i desember

HQ

Det hadde vært rykter om Assassin's Creed Mirage og Wo Long: Fallen Dynasty kommer til PlayStation Plus Extra og Premiums spillkatalog denne måneden, og nå har Sony bekreftet oppstillingen av nye spill for tjenesten.

AC Mirage og Wo Long får selskap av Granblue Fantasy: Relink, Skate Story, Planet Coaster 2, Cat Quest III, Lego Horizon Adventures, Paw Patrol: Grand Prix og Paw Patrol World. Alle disse spillene vil bli gjort tilgjengelig på PS Plus den 16. desember, i tillegg til Skate Story som kom til tjenesten ved lanseringen den 8. desember.

Soul Calibur III kommer også til PlayStation Plus Premium-abonnenter som en del av Classics Catalogue. Det er en ganske fin og variert rekke titler som kommer til tjenesten akkurat i tide til jul, så uansett hvem du er, har du sannsynligvis noe å spille før du pakker opp noen flere spill på første juledag.