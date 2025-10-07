Assassin's Creed Mirage's Valley of Memory-oppdatering lover rundt seks timer med nytt innhold

HQ

I går avslørte Ubisoft Valley of Memory -oppdateringen for Assassin's Creed Mirage, og forklarte at det gratis tilskuddet til spillet vil lanseres så snart som 18. november. Etter en kort teaser nylig, vet vi nå nøyaktig hva vi kan forvente av innholdet.

Vi blir fortalt at dette faktisk vil være en ganske betydelig oppdatering, ettersom den vil legge til et nytt historiekapittel som finner sted før hovedspillets finale der Basim tar en tur til AlUla i håp om å finne sin lenge savnede far. Dette skal visstnok legge til rundt seks timer med spill og historie til hovedopplevelsen.

Valley of Memory foregår på et helt nytt kart og i en helt ny region, og inneholder også en rekke nye attentatmål, samt nye sideoppdrag, kontrakter og mye mer. Det er til og med en funksjon der Basim kan spille oud på bestemte steder, i tillegg til en "unik vri" på black box-oppdragene.

I tillegg utvides hovedspillet med parkour-oppdateringer, oppdrag og utfordringer som kan spilles om igjen, nye tilpasningsmuligheter for ferdigheter og verktøy, og to nye vanskelighetsgrader, hvorav den ene er en permadeath-modus. Vi kan forvente mer informasjon om oppdateringen når oppdateringsnotatene for den kommer nærmere lanseringen.

Foreløpig kan du sjekke ut avsløringstraileren for Valley of Memories nedenfor for å avgjøre om denne oppdateringen er verdt å komme tilbake til Assassin's Creed Mirage for.