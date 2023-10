Assassin's Creed Nexus VR-intrykk: En oppslukende retur til seriens røtter

HQ

Da jeg hørte at Ubisoft jobbet med et virtual reality-spill Assassin's Creed var jeg usikker, men interessert i å se hvordan dette ville bli. Med Assassin's Creed-titler som har en tendens til å slippe spilleren løs i sandkasser og be dem fullføre en oppgave på sin egen måte, ved hjelp av horisontale og vertikale bevegelser og et bredt utvalg av våpen, var jeg riktignok litt bekymret for at en VR-versjon ville måtte redusere mange av disse nøkkelelementene. Men etter å ha fått sjansen til å hoppe inn i og spille gjennom en times Assassin's Creed Nexus VR på Meta Quest 3, er jeg ganske imponert over retningen spillet har tatt.

For Nexus VR føles autentisk Assassin's Creed, kanskje mer enn mange av de siste utgavene i serien. I motsetning til hva Mirage ofte har forsøkt å være, er dette spillet en ekte tilbakevending til seriens røtter, ettersom det tar deg med til antikkens Hellas som Kassandra, Italia som Ezio og Amerika som Connor, for å jobbe deg gjennom sandkasseområder spekket med ekstra sideoppdrag, og ser deg klatre og parkere rundt på et nivå med tonnevis av vertikalitet og bruke verktøy og våpen for å unngå og eliminere fiender.

HQ

I den delen av spillet jeg fikk teste, ble jeg transportert tilbake til renessansetidens Italia for å tre inn i rollen som den berømte Ezio, som sammen med vennen Mauricio skulle finne et mål ved å skjemme dem ut og gjøre dem rasende. Denne demoen, som varte i rundt en time og slapp meg løs i et av sandkassenivåene på Nexus VR, kulminerte ikke i et større attentat, men jeg fikk oppleve hvordan stealth vil bli tilbudt, hvordan bevegelse og klatring fungerer, hvordan kampene er utformet, og selvfølgelig fikk jeg gjøre et overraskende lite skummelt trossprang eller to.

Dette er en annonse:

Alle som har spilt et VR-spill før, vil umiddelbart finne likheter med hvordan Nexus VR fungerer. Ved å velge mellom ulike komfortalternativer kan du enten bevege Ezio ved hjelp av en analogspak eller via teleportering, og du kan vandre rundt på et nivå som du vil, interagere med objekter, åpne kister, plukke opp flasker som du kan kaste for å distrahere vakter og så videre. Spillet er bygget opp slik at du til og med kan sette deg på huk for å bli snikende ved hjelp av en kontrollknapp, eller du kan faktisk sette deg på huk manuelt i stedet for å få samme effekt.

Når det gjelder klatring og parkour, tilbys dette på to forskjellige måter. Du kan klatre som i stort sett alle andre VR-spill, ved å strekke deg ut, gripe tak i avsatser, trekke deg opp manuelt og lignende. Du kan interagere med mesteparten av omgivelsene i Nexus VR, men det må være tydelige steder å gripe tak i for å kunne klatre, noe som ligner på hvordan Assassin's Creed spill alltid har fungert. Hvis du vil begynne å parkere gjennom nivået, vil spillet hoppe og hoppe over avsatser og hustak ved å holde inne et par knapper og bruke synet som retningsindikator. Haken er at noen hopp krever at du må strekke ut hendene for å gripe tak i avsatser hvis de er for langt unna, så selv om det er en viss grad av automatisering i parkour, kan du ikke ta blikket fra ballen.

Når det gjelder stealth, føles dette som en mer avansert versjon av det Mirage ønsket å være. Siden dette er et førstepersonsspill, kan du ikke stole på tredjepersonsperspektivet for å kikke rundt hjørner, du må gjøre det ved å strekke deg og fysisk kikke, samtidig som du unngår blikket til vakter som ser ut til å ha bedre og mer realistisk persepsjon enn noe jeg har sett fra et Assassin's Creed -spill på lenge. I tråd med seriens tema kan du bruke Hidden Blade til å eliminere intetanende ofre, plystre for å trekke dem til deg, stjele nøkkelgjenstander fra NPC-er og til og med låse opp kister. Men siden Nexus VR er et VR-spill, mangler det noen av de mer avanserte funksjonene fra PC- og konsolltitlene, for eksempel muligheten til å plukke opp og gjemme lik, noe som betyr at drap i dette spillet som regel er siste utvei. Heldigvis lar stealth-funksjonen deg smelte sammen med NPC-grupper eller gjemme deg i høystakker og busker for å holde deg unna nysgjerrige blikk.

Dette er en annonse:

Hvis du ikke klarer å snike deg unna og blir oppdaget, er kampene veldig like andre VR-nærkampspill. Du kan strekke deg mot høyre hofte og trekke ut et sverd (eller en tomahawk for Connor) som du kan bruke til å parere fiendens slag og deretter slå tilbake når de blir slitne eller bedøvet. Du kan ta deg til brystet for å bruke kastekniver, som i tillegg er utmerkede lydløse drapsverktøy, og du kan strekke deg over den ene skulderen for å utstyre deg med en armbrøst, med piler lagret bak den andre skulderen. Hvis det blir for hektisk, har du røykbomber på venstre hofte, som er ideelle for en rask flukt. Og så har du kremen av det hele, den skjulte kniven, som kan aktiveres ved å knipse med håndleddet og brukes til henrettelser i kamp og til lydløse angrep bakfra.

Alt dette er vel og bra, men det er kombinasjonen av bevegelsespakken og nivådesignet som overrasket meg mest. Nexus VR har ikke en åpen verden som andre Assassin's Creed -spill, men det har åpne sandkassenivåer som lar deg utforske som du vil, klatre opp på utsiktspunkter for å vurdere omgivelsene, finne samleobjekter som gir historisk dybde, og sidemål og oppgaver som parkourutfordringer på tid som betyr at kjernehistorien bare er en del av det du kan fylle tiden din med. Det er virkelig mye å gjøre.

Fra den solide ytelsen på Meta Quest 3, der bildefrekvensen holdt seg stabil og grafikken var fin til VR-tittel å være, til komfortalternativene som Ubisoft har bakt inn og som gir VR-syke som meg selv muligheten til å tilpasse spillopplevelsen slik at bevegelsessyke ikke ødelegger moroa, til de grunnleggende designelementene som virkelig føles som om Nexus VR har tatt serien tilbake til parkour- og stealth-røttene, er det virkelig mye potensial i dette spillet. Jeg vil si, og dette er sannsynligvis på grunn av at det er et VR-spill, at nivået jeg fikk oppleve ikke føles like livlig og travelt på samme måte som AC-spillene til PC og konsoll, og historien virker heller ikke å være spillets sterkeste side. Men hvis du har ventet på en sjanse til å virkelig føle hvordan det er å være snikmorder, å ikke bare tre inn i skoene til disse ikoniske karakterene, men faktisk bli dem, ser Assassin's Creed Nexus VR ut til å være et flott sted å gjøre nettopp det når det lanseres 16. november.