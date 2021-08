Assassin's Creed Odyssey blir bedre på PS5 og Xbox Series

Meningene om hvilket Assassin's Creed som er best er veldig delte, men mange fikk først sansen for serien da den begynte å fokusere mer på rollespill-elementene i...

Personlig har jeg alltid vært fascinert av gresk mytologi, så det var aldri tvil om at jeg ville like Assassin's Creed Odyssey. Da Ubisoft på toppen av det hele fortalte...

Assassin's Creed Odysseys Judgment of Atlantis DLC får gameplaytrailer

den 16 juli 2019 klokken 13:22 Silje Marie Ruud Slette

Assassin's Creed Odyssey kom i oktober i fjor, men Ubisoft slipper fortsatt nytt innhold til action-RPGen. Etter Legacy of the First Blade sluttet i år fikk vi The Fate...