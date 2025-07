Assassin's Creed Odysseys verdensregissør avslører det største problemet med antikkens greske omgivelser

HQ

Assassin's Creeds lokasjoner kan alltid levere på å gi spilleren store bygninger å klatre opp og deretter hoppe fra, men noen ganger trenger utviklerne å legge til litt ekstra historisk fiksjon i faktum.

I en samtale med Edge (via GamesRadar) innså Assassin's Creed Odysseys verdensregissør Ban Hall snart at det antikke Hellas ikke var fullpakket med høye bygninger å klatre opp i. "Mange av bygningene og severdighetene vi bygget var mye mindre", sa Hall.

"Og det var på en måte der noen av ideene kom fra da vi skulle bygge noen av de store statuene som vi plasserte rundt om i Hellas. De var alltid basert på mytologiske eller historiske fakta, alltid basert på samarbeid med et forskerteam og en historiker. Men det vi gjorde, var å ha en fantastisk tilnærming til den gigantiske statuen, som ga oss noe episk å klatre opp på. Det ga spilleren en distraksjon. Så du kunne være på hovedoppdraget ditt, på vei til en annen by, men liksom: "Å, der er det - jeg går og sjekker det ut". Da får du den klatringen, du får den vertikaliteten."

Statuene i AC Odyssey ga mulighet for noen av spillets mest interessante klatreturer. Delvis skyldes det at de lot deg henge fra en statues private deler, men mest fordi de var et avbrekk fra de gigantiske strukturene andre spill hadde gjort oss vant til. Det viser bare at selv om Assassin's Creed ikke alltid er det mest historisk korrekte spillet, kan det likevel få verden til å føles som om den passer til den fantastiske antagelsen om en historisk periode du har i hodet ditt.