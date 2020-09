Assassin's Creed og Splinter Cell blir eksklusive til Oculus

Du ser på Annonser

Over et år har gått siden The Information hevdet at Facebook hadde skaffet seg rettighetene til å lage virtual reality-spill av Assassin's Creed og Splinter Cell, så det luktet tidsreiser og tre grønne lys av kveldens Facebook Connect. Det viste seg å stemme, men ikke stort mer enn det.

For selv om Facebook og Ubisoft bekrefter at det kommer nye Assassin's Creed- og Splinter Cell-spill eksklusivt til Oculus-hodesettene er det eneste vi får vite utenom det at begge to utvikles av Ubisoft Red Storm i samarbeid med Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf og Ubisoft Mumbai.