Assassin's Creed-serien har solgt over en kvart milliard eksemplarer

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Assassin's Creed-serien ble en umiddelbar suksess da den debuterte for nesten 20 år siden, og har klart å opprettholde den statusen helt frem til i dag, med bare noen få sporadiske nedturer. Det finnes 14 hovedspill, men når man inkluderer spin-offs, VR-titler, remakes og andre utgivelser, overstiger det totale antallet 30, og dette betyr at serien har solgt et imponerende antall eksemplarer.

I en pressemelding fra Ubisoft skriver de: «Siden den første lanseringen i 2007 har Assassin's Creed-serien solgt mer enn 250 millioner spill over hele verden. Franchisen er nå etablert som en av de bestselgende seriene i videospillhistorien.»

Minst to av disse 250 millionene kommer fra «Assassin’s Creed: Black Flag Resynced», som solgte to millioner eksemplarer allerede den aller første dagen, så det er trygt å si at seriens popularitet er sterkere enn noensinne.