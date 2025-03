HQ

Problemet med å anmelde et "100-timers" rollespill som Assassin's Creed Shadows er at inntrykkene og meningene endrer seg etter hvert som timene går. Et spill som dette må være så kreativt innstilt og raffinert at det å gjøre de samme eller lignende tingene i timevis fortsatt føles friskt og morsomt, og det er nettopp på grunn av dette at jeg befinner meg i litt av et dilemma med denne tittelen. Jeg hadde en opprinnelig oppfatning av dette spillet, og etter nok en helg med spilletid, med rundt 20 timer til i opplevelsen, har inntrykket mitt endret seg en smule. Så med det i bakhodet, la oss gjøre dette igjen.

Det er kanskje bare en håndfull spill som står overfor de samme utfordringene som Assassin's Creed Shadows. Nei, jeg snakker ikke om giftig samfunnstull og boikott og lignende, jeg snakker om vekten som blir kastet på skuldrene til dette spillet. Ubisoft er på et fryktelig sted akkurat nå, langt fra der det en gang opererte og posisjonerte seg. Selskapet blør verdi, legger konsekvent ned studioer og spill, ofte i oppkjøpsrykter, og alt dette ser ut til å føre til en felles konnotasjon: Assassin's Creed Shadows må redde Ubisofts fremtid. Det er slik dette spillet ofte har føltes, som om det må være redningen for Ubisoft, og om det vil være nok til å rette opp Ubisofts skute, er en helt annen historie.

Før vi fikk Assassin's Creed Origins for snart ti år siden, hadde serien begynt å føles veldig foreldet og repetitiv, og etter Assassin's Creed Odyssey og Assassin's Creed Valhalla begynner den å føles slik igjen. Det vi forventer oss av et av disse spillene, er nå den typiske Ubisoft-formelen med en massiv åpen verden, spekket med interessante spørsmålstegn, og med en kampsuite som er mer action-RPG-orientert og langt fra de første titlenes snikende ruter. Det er plyndrbare kister fullpakket med utstyr som gjør helten sterkere, et mer overnaturlig og mytisk tema, og alt dette utgjør et eventyr som kan vare i godt over 100 timer. Assassin's Creed Shadows er ikke annerledes på mange måter, men det er forbedringer og utviklinger på flere kjerneområder, endringer som justerer formelen og endrer hvordan vi kjenner og opplever et Assassin's Creed-spill i 2025. Men er det nok?

Jeg er ikke helt overbevist. Men før jeg går nærmere inn på hvorfor, la meg rette søkelyset mot en av spillets sterkeste sider: fortellingen. Ubisoft har valgt en politisk ladet historie som dreier seg om Oda Nobunaga og hans erobring av Japan, noe som støttes av en mystisk og mektig gruppe. Hvis du har sett Shogun, er fortellingen som veves og fortelles her veldig lik, med svik og konspirasjon, og stridende fraksjoner og fryktløse helter fra fremmede kyster i spissen. Denne narrative tilnærmingen fungerer og forbedrer tidligere fortellinger i serien med stormskritt. Menneskene og karakterene du møter underveis føles ekte og viktige, og du blir viklet inn i en fortelling som også har uventede vendinger. Det hender at du må ta noen valg som ikke føles like innflytelsesrike som i mange andre spill med valgmuligheter, men det faktum at du kan sette ditt preg på historien, selv om det bare er på en liten måte, er overbevisende. Min eneste lille bekymring med denne narrative tilnærmingen er at det, i likhet med Shogun (og TV-filmatiseringens klare inspirasjonskilde, Game of Thrones), noen ganger kan føles som om det er for mange historier som forfølges på en gang, tråder som kan miste sin betydning, delvis på grunn av spillets mer åpne natur og det faktum at du kan takle oppdrag og sideoppdrag på en ganske fri måte. Spillerens handlefrihet er fantastisk, men det har en pris når det kommer til tempo og tyngde i fortellingen.

Et av de andre områdene Ubisoft har forsøkt å utvide og bygge videre på tidligere ideer, er hovedpersonene. I Shadows har vi ikke et identitetsvalg til å begynne med, slik tilfellet er med Eivor i Valhalla, eller et oppsett der du velger enten Kassandra eller Alexios i Odyssey. I Shadows får du spille som både den kvikke shinobien Naoe og den kraftige samuraien Yasuke, og begge karakterene har vidt forskjellige spillestiler og mekanikker. Jeg applauderer den kreative risikoen dette er, og jeg kan se stedene hvor dette fungerer, igjen spesielt i avdelingen for spillerstyring. Men i praksis har det noen svakheter. Assassin's Creed-formelen er ikke for samuraier, og dette betyr at Yasuke (kanskje passende nok) føles som en malplassert mann, ettersom spillet helt klart er designet og bygget rundt Naoe og hennes evner. Yasuke kan ikke parkour eller klatre godt, han er håpløs til å snike, og i kamp mangler han Naoes finesse og dyktighet, noe som gjør at han føles som en okse i en porselensbutikk. Det finnes riktignok tilfeller der Naoe føles malplassert, for eksempel i bosskamper mot en større fiende eller en gruppe fiender, en situasjon der hennes smidighet og lave helse føles mindre virkningsfull sammenlignet med Yasukes styrke og rustning. Det er med dette i bakhodet at Shadows befinner seg i et slags kreativt limbo, der det rett og slett ikke føles som om spilloppsettet har blitt strukturert og raffinert nok til å passe til den doble helten.

Men selv om det ikke er spillets sterkeste element, er det heller ikke på langt nær det svakeste eller mest splittende. For meg er dette den åpne verdenen. Til å begynne med er det føydale Japan som Ubisoft har bygget opp, utrolig vakkert og kreativt mangfoldig. Vertikaliteten og geografien, bruken av grøntområder og løvverk, den utrolige variasjonen i slott og bydesign, alt dette er helt i toppklasse og virkelig flott. Problemet er at etter noen titalls timer mister verden sin sjarm og slutter å føles spesielt spennende å utforske. Dette er ikke en Kingdom Come: Deliverance II der verden føles levende og uventet, eller til og med en Valhalla der landet er oversådd med så mye innhold at du knapt kan puste til tider. Shadows kan føles karrig og mangelfull, og det er av en håndfull grunner.

HQ

Systemet med spørsmålstegn for interessepunkter må legges bak oss. Det er slitsomt og kjedelig og har føltes utdatert i årevis. Det føles også utrolig skuffende når du reiser til et spørsmålstegn bare for å oppdage at det er en helligdom eller en landsby som bokstavelig talt ikke har noe å tilby spilleren. Hvorfor Ubisoft bestemte seg for å gå videre fra Valhallas morsomme og forfriskende World Events forvirrer meg, og mangelen på overbevisende sjefskamper i den åpne verdenen skuffer også. Den eneste svakheten ved å gå inn for stealth er at du mister den taktile og utfordrende naturen til action-RPG-kampene som Valhalla så utmerket leverte med kamper mot Daughters of Lerion eller dødelige dyreliv, eller til og med Odysseys vandrende Mercenaries. Slottene, så storslåtte som de er, trenger også en designoppdatering, da det blir litt slitsomt å stadig dra til slott og bli bedt om å fullføre de samme målene for å "erobre" dem. Oppdragsdesignet er også uinspirert, og nesten alle målene du blir bedt om å jakte på er satt opp på samme måte; spilleren får utdelt et løst sted og får deretter i oppgave å finne målet i den upresise sonen. Denne serien har lenge skreket etter en mer Hitman-aktig tilnærming, der du kan takle den aktuelle situasjonen på en rekke forskjellige måter, i stedet for bare å dra til et område og så stikke målet i nakken...

Apropos kartet, en av mine største frustrasjoner er måten spillet til tider hindrer deg i å utforske ved å hindre spilleren i å klatre opp mindre stigninger og lignende. Det har ingen problemer med at spilleren løper over iskalde hustak om vinteren, men når man klatrer opp en bakke om sommeren, glir Naoe ned som om hun var en edderkopp som prøver å klatre ut av et badekar.

Utsiktspunktene føles nå som et nødvendig onde, og fungerer som en hendig måte å enkelt forflytte seg på det enorme kartet ved hjelp av hurtigreise, men det er synd å ikke nevne at mange av dem er plassert i okkuperte slott og fiendtlig territorium, og det kan mildt sagt være irriterende. Heldigvis hjelper Kakurega-basene litt på dette, selv om formålet med dem også er undervurdert, ved ganske enkelt å tjene som et sted hvor du kan fylle på forsyninger og få tilgang til oppdaterbare kontrakter som belønner ressurser. Og dette bringer meg til et annet område som jeg virkelig ikke lenger bryr meg om i Assassin's Creed-spill: ressurser og plyndrbare kister.

Interaksjonsnivået i Shadows er ofte forbeholdt plyndring av kister som er fylt med ressurser som brukes til å oppgradere basen eller utstyret ditt, eller rett og slett nye våpen og rustninger i stedet. Det hadde vært greit om det fantes en håndfull slike kister rundt om på kartet, men det finnes utallige, og de fleste gir svært lite belønning... Det føles rett og slett ikke givende å måtte åpne kasser for å skaffe seg fargekodet utstyr lenger, og i likhet med spørsmålstegnene på verdenskartet, skriker denne serien etter en endring i dette formatet også.

Nå vil jeg si at Ubisoft har gjort betydelige fremskritt på områder som også trengte oppmerksomhet, nemlig progresjonen og forsendelsen av Valhallas latterlige ferdighetstre. Nå tjener du Mastery Points ved å gå opp i nivå og fullføre oppdrag, og disse brukes på de få ferdighetstrærne for å låse opp nye verktøy og ferdigheter, eller av og til forbedre kjerneattributtene. Haken er at for å låse opp nye stadier i hvert ferdighetstre må du forbedre Knowledge Rank, noe som gjøres ved å fullføre aktiviteter i den åpne verdenen merket med rødt, og mange av dem ligner på Ghost of Tsushima-lignende aktiviteter, enten det er meditasjon eller trening med Yasukes sverd. Det er nå faktisk en fordel å gjøre noen ting i den åpne verdenen, annet enn bare å tjene erfaring og finne bedre tyvegods.

Jeg vil også bemerke - til tross for mange av mine tidligere tanker - at Shadows kanskje er det mest passende Assassin's Creed vi har sett på mange år. Det føles som en ekte snikmorderhistorie, med stealth nok en gang som et sentralt og viktig element, og den karakteristiske elegansen er også i full effekt. Assassin's Creed Mirage bød på noe lignende, men i et format som føltes mer beslektet med forrige generasjons Assassin's Creed med en større lineær struktur. Shadows er dette moderne Assassin's Creed-formatet, men med alle de viktigste, og noen nye, elementene og systemene på plass (enten det er å krype på magen eller å bruke en gripekrok for å enkelt klatre opp i strukturer) som gjør at du faktisk kan behandle det som et snikende actionspill, hvis du ønsker det. Hvis du foretrekker den mer direkte, Kool Aid mannlige slegge-tilnærmingen, er Yasuke tilgjengelig. Men Naoe er den riktige måten å spille dette spillet på, og gjennom hennes øyne har Ubisoft laget et underholdende rollespill. Fungerer stealth alltid? Etter min erfaring, nei, men når det gjør det, og når fiendene ikke oppdager deg umiddelbart, er det en fryd å kjede sammen snikmord og snikdrap, og det er her spillet er aller sterkest.

Alt dette er grunnen til at jeg synes Assassin's Creed Shadows er et uvanlig spill. På den ene siden bør den storslåtte visjonen feires og lovprises, og det er mange elementer som skiller seg ut og imponerer. Enten det er fortellingen, kampene, designet og utseendet, den raffinerte progresjonen, til og med de enormt forbedrede animasjonene og mellomsekvensene... Det er så mye å mestre og så mye å gjøre at du får valuta for pengene og vel så det. Men samtidig er dette det fjerde Assassin's Creed-spillet som er bygget i denne ekspansive stilen, og det føles ikke som om serien egentlig beveger seg særlig mye fremover. Uansett hva neste kapittel blir, må det gjøres grep for å endre hvordan vi opplever og gjenkjenner disse titlene, for etter Origins, Odyssey, Valhalla, og nå Shadows, har jeg fått nok av dette utrolig slitsomme open-world-formatet og fargebundet utstyr og plyndrbare ressursstrukturen som bare mangler enhver form for karisma.

Hvis jeg skulle gi en rask oppsummering av min tid med Assassin's Creed Shadows, ville jeg si at det er et viltvoksende rollespill med flere treff enn missere, og som adresserer en håndfull av seriens problemer, mens det holdes tilbake av flere andre. Det er kanskje det mest Assassin's Creed-spillet på mange år, og det utgjør både mange fantastiske styrker og flere irriterende svakheter. Det er Ubisoft slik du kjenner og elsker det.