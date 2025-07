Assassin's Creed Shadows' budsjett er avslørt - og det er enormt Med et budsjett på over 100 millioner euro er Ubisofts nyeste del av flaggskipserien like dyr som den er ambisiøs.

HQ Er Assassin's Creed Shadows Ubisofts dyreste spill noensinne? Det ser i hvert fall slik ut, ettersom toppsjef Yves Guillemot nylig avslørte hvor mye den siste delen av deres største franchise faktisk kostet å utvikle: svimlende 100 millioner euro. Det tallet dekker imidlertid ikke bare utviklingen - det inkluderer også omfattende markedsføringstiltak og investeringer i den underliggende spillmotoren. Det er fortsatt dyrt, men omtrent på linje med hva mange store AAA-titler koster å produsere i dag. Gitt trenden med skyhøye utviklings- og markedsføringsbudsjetter, er det ingen overraskelse at de store utgiverne satser på velprøvde franchiser. Det er en måte å unngå katastrofale floppere som Concord, som etter sigende kostet hele 400 millioner dollar.