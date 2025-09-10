Assassin's Creed Shadows 'Claws of Awaji DLC kommer denne måneden, og her er hvordan du kan hoppe inn i innholdet

HQ

Vi har visst i flere måneder at Claws of Awaji, Ubisofts lovede historie DLC for Assassin's Creed Shadows, ville komme 16. september, og nå som dagen nærmer seg, har Ubisoft avslørt noen viktige detaljer å vite i forkant av lanseringen.

For eksempel tidspunktene vi kan begynne å spille DLC, som er gratis for de som forhåndsbestilte spillet før lansering. For de som hoppet på Shadows-vognen etterpå, vil det koste 25 euro å få tilgang til tilleggsinnholdet.

Og mens vi er inne på tilgang til innholdet, ser det ut til at denne DLC-en vil være en del av Assassin's Creed Shadows-sluttspillhistorien, ettersom kravene for tilgang inkluderer å fullføre noen av Naoe og Yasukes siste oppdragsmål, samt fullføre deres personlige oppdragslinjer og avslutte trusselen fra Shinbakufu.

Claws of Awaji vil også låse opp et ekstra oppdrag der Naoe lærer å bruke en ny type våpen, bō-staven. Det vil være flere legendariske våpen og rustninger i det nye innholdet på Awaji-øya, men de legendariske bō-stavene får du bare ved å rydde DLC-festningene. Pakker med disse gjenstandene vil også være tilgjengelige i Animus Hub og butikken.

Er du klar til å dykke ned i Claws of Awaji-utvidelsen for Assassin's Creed Shadows?