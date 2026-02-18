Assassin's Creed Shadows 'Claws of Awaji utvidelse til debut på Switch 2 i mars

HQ

Nylig rapporterte vi om den siste titteloppdateringen for Assassin's Creed Shadows, som endelig brakte Manual Jump-funksjonen til spillet etter måneder med fans som ba om at den skulle være en del av Advanced Parkour-systemet.

Men denne titteloppdateringen var ikke alle nyhetene som Ubisoft hadde å dele, da utvikleren til og med delte en mer detaljert vinterplan for Shadows, en plan som endelig bekreftet når Claws of Awaji-utvidelsen skulle lanseres på Nintendo Switch 2.

Datoen er satt til 10. mars, noe som betyr at du om tre uker vil kunne sjekke ut og jobbe deg gjennom det første tillegget etter lanseringen for Shadows, og bringe Switch 2-versjonen av spillet på linje med PC-, PS5- og Xbox Series X / S-utgavene i innholdsmessig forstand.

Ellers bekreftet veikartet også at for å markere ettårsjubileet for Shadows, vil en stor livestream med gaver bli arrangert 20. mars. Så følg med på det hvis du håper å få tak i noen godbiter relatert til spillet.