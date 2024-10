Assassin's Creed Shadows Collector's Edition ser prisfall

HQ

Nylig hørte vi nyheten om at Assassin's Creed Shadows ble forsinket til 14. februar 2025, i stedet for i november i år. Med den kunngjøringen kansellerte Ubisoft også sesongkortet for spillet, som var inkludert i Collector's Edition.

Nå vil alle som forhåndsbestiller få den første utvidelsen gratis, og Advanced Access-perioden er også borte. Dette betyr at noen ikke akkurat er glade for prisen de må gaffel over for Collector's Edition. Det kommer imidlertid til å endre seg.

I et innlegg på Reddit som fulgte etter en Discord Q & A, ble det avslørt at Collector's Edition ville falle ned i pris til $ 229.99 / 239.99 € på konsoll, og 229.99 € / $. Du vil fortsatt få ekstra innhold i spillet fra denne utgaven, inkludert :



Sekiryu Dual Pack



Sekiryu Hideout-pakke



Fem mestringspoeng



Kort sagt, det er ingen måte å forhåndskjøpe DLC nå, ettersom sesongkortet ville ha gitt tilgang til det, men du vil i det minste få den første utvidelsen gratis hvis du forhåndsbestiller.