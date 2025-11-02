Assassin's Creed Shadows er angivelig et av de dårligstselgende spillene i serien

HQ

I løpet av året har det kommet flere rapporter om hvordan Assassin's Creed Shadows, Ubisofts siste, gjentatte ganger forsinkede og ekstremt dyre snikmorderspill, har nådd ut til millioner av spillere. Suksess - massiv rekkevidde osv. Men nå som de faktiske salgstallene har blitt gjort tilgjengelige og byråer som Alinea har studert det hele nærmere, tegner det seg et helt annet bilde - og det er ikke noe pent bilde.

Til tross for generelt positive anmeldelser som blant annet roser spillets visuelle presentasjon, er det mye som tyder på at Assassin's Creed Shadows faktisk er en fullstendig flopp. Sju måneder etter lanseringen har spillet solgt anslagsvis bare 4,3 millioner eksemplarer - 56 % på PlayStation 5, 26 % på Xbox Series og 18 % på Steam.

Hvis dette stemmer, betyr det at Assassin's Creed Shadows er en av de dårligst selgende titlene i serien, hvis man ser bort fra alle de mindre spin-offene som Bloodlines, Liberation og Chronicles, for å nevne noen. Til sammenligning har Mirage solgt rundt fem millioner eksemplarer til dags dato, mens Valhalla har solgt hele 20 millioner eksemplarer.

Hvis vi graver enda dypere, kan vi sammenligne Shadows med Ghost of Yotei. Et spill som i det minste tematisk er noe likt, men som også får bildet til å se enda dystrere ut. Alinea rapporterer at :

"Etter syv måneder på markedet har Assassin's Creed Shadows solgt mindre på PS5 (2,4 millioner) enn Ghost of Yotei gjorde (2,5 millioner) på under tre uker, noe som viser at dette samurai-oppgjøret bare er omtrent avgjort"

En nærmere titt på det japanske markedet, som i det minste på papiret burde være et populært marked for Assassin's Creed Shadows - avslører at bare 1,6% av alt Assassin's Creed Shadows-salg kommer derfra. En snau tredjedel av hva Ghost of Yotei har klart i det samme markedet.

Så betyr dette at Assassin's Creed er i tilbakegang? Eller er det rett og slett slik at Shadows er rammet av en uheldig kombinasjon av faktorer som har begrenset eller hindret suksessen?

Hva er dine tanker?