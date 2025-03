Assassin's Creed Shadows er en stor suksess, og overgår lanseringstallene til både Origins og Odyssey

HQ

Lanseringen av Assassin's Creed Shadows har vært spesielt viktig for Ubisoft, spesielt med tanke på de betydelige økonomiske utfordringene selskapet har stått overfor det siste året. De trengte virkelig en stor suksess etter flere kommersielle, kostbare fiaskoer - og nå, to dager etter lansering, ser det unektelig ut som om de faktisk har fått det til.

Ubisoft har kunngjort at Assassin's Creed Shadows allerede har nådd over to millioner spillere, noe som overgår lanseringstallene til både Origins og Odyssey. Selskapet uttrykte sin takknemlighet til fansen på sosiale medier. Nå krysser vi fingrene for at denne sterke lanseringen signaliserer en positiv snuoperasjon for Ubisoft - et første skritt mot å gjenvinne til og med en flik av markedets tillit.

Er du en av de to millioner spillerne, og er du fornøyd med spillet så langt?