Assassin's Creed Shadows er rapportert å være rundt 40 timer langt

Etter kritikken som ble rettet mot Assassin's Creed Valhalla og dets noe langdryge gameplay, ser det ut til at Shadows vil være en litt strammere opplevelse. Ifølge spillets kreative direktør Jonathan Dupont som dukket opp i en video av Frag Nart, kan vi forvente rundt 40 timers spilling for å komme oss gjennom spillets hovedoppdrag. De som ønsker å utforske verden og finne alle hemmeligheter, kan imidlertid forvente betydelig flere timers underholdning.

Forutsatt at dette stemmer, betyr det at når det gjelder størrelse, faller Shadows et sted mellom Assassin's Creed Origins og Odyssey, hvis hovedoppdrag tok henholdsvis rundt 30 og 45 timer å fullføre.

Hvordan synes du dette høres ut? Akkurat passe, for mye eller for lite?