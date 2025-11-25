Assassin's Creed Shadows får Attack on Titan crossover

HQ

Attack on Titan har kanskje offisielt kommet til en slutt for en stund siden nå, men dens innflytelse merkes fortsatt, spesielt hos Ubisoft ser det ut til. Et nytt samarbeid ser Naoe og Yasuke dykke ned i krystallhulene for å stoppe noen som blir forvandlet til en titan.

Naoe får et nytt antrekk som ser henne ta på seg et Mikasa cosplay fra Attack on Titan-serien, og Yasuke vil også få et Armoured Titan-inspirert utseende som en del av denne DLC-en også. Den er tilgjengelig fra i dag og frem til 22. desember, og for å spille den må du ha låst opp Yasuke som en spillbar karakter.

Det spillbare oppdraget er separat fra kosmetikken i spillet, bortsett fra en krystallkatana til Naoe. Antrekkene er tilgjengelige i butikken i spillet for å kjøpe. Det ser ut til at Ubisofts kjærlighet til AOT har spredt seg bredere enn Assassin's Creed, ettersom Eren, Mikasa og Levi også er satt til å bli med Brawlhalla som crossover-skinn.