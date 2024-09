Assassin's Creed Shadows får sin egen serie med PC-tilbehør

HQ

Hvis du virkelig ønsker å pynte PC-spilloppsettet ditt når Assassin's Creed Shadows lanseres, har Lexip det du trenger. Tilbehørsprodusenten har nettopp lansert en ny serie med produkter inspirert av spillet.

Du kan enten kjøpe hodetelefonene, tastaturet, musen, kontrolleren og musematten separat, eller du kan få dem som en del av ulike pakker. Den dyreste av disse pakkene vil koste deg 315 pund, men den inkluderer alt sammen med en digital kopi av spillet.

Det er dyrt for tilbehør, men når du tenker på at tastaturet alene har en prislapp på 116 pund virker det ikke så ille. Hvert tilbehør har et design inspirert av det føydale Japan og spillet, og de vil alle være tilgjengelige fra 15. november, samme dag som Assassin's Creed Shadows lanseres.

