Assassin's Creed Shadows forklarer hvorfor hovedpersonene føles annerledes denne gangen

Assassin's Creed Odyssey ga oss Alexios og Kassandra. Sistnevnte var den kanoniske hovedpersonen, men førstnevnte kunne velges av de som ønsket å spille som en mann. Eivor i Assassin's Creed Valhalla var en lignende historie, der både den mannlige og den kvinnelige versjonen spilte praktisk talt samme rolle i spillets historie. Yasuke og Naoe i Assassin's Creed Shadows er imidlertid forskjellige karakterer, mer i stil med hovedpersonene i Assassin's Creed Syndicate.

I et intervju med spillregissør Charles Benoit spurte vi hvorfor hovedpersonene føles som to forskjellige karakterer denne gangen. "[Det var] mest av spillmessige årsaker," sa Benoit. "Så som jeg nettopp sa, med de to synsvinklene, er det sikkert superinteressant, men i gameplay og også deres egenskaper, som Samurai og Shinobi, skriker de to pilarene i franchisen, kamp og stealth."

"Og jeg føler alltid at for å ha store utfordringer, vil du ha innvirkning og konsekvenser. Så hvis du mislykkes med snikingen, kan du ikke bare gå og slåss, og så er det over. Du må tenke: Er det best å håndtere dette i kamp, eller skal jeg gå tilbake til stealth ved å forsvinne og prøve på nytt?"

Som vi så i gameplay-avsløringen, er Yasuke definitivt egnet til å være mer av en brawler, mens Naoe skinner i stealth.