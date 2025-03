Assassin's Creed Shadows Guide: Hvordan låse opp Yasuke og forbedre ham

HQ

Assassin's Creed Shadows har to hovedpersoner, shinobien Naoe og samuraien Yasuke. Det er et velkjent faktum, men det som kanskje vil overraske mange, er at Yasuke ikke er umiddelbart tilgjengelig å spille som. Du får en forsmak på den fremmede fra fremmede kyster i begynnelsen av spillet, men kort tid etter blir han innelåst, slik at spillerne må bli kjent med Naoe og hennes unike spillestil. Så hvordan låser du opp Yasuke?

Dette er en utfordring som kan ta deg fem timer eller 25 timer, avhengig av hvordan du liker å spille Assassin's Creed-spill. Hvis du liker å utforske utenfor allfarvei, bør du bli komfortabel med å spille som Naoe, siden Yasuke er knyttet til progresjonen i hovedhistorien, og du må nå slutten av første akt for å låse ham opp.

Spoiler alert! Yasuke låses opp etter Naoes skjebnesvangre møte med Oda Nobunaga, for etter det øyeblikket vil Yasuke jakte på shinobien og finne henne på et slott under en storm som en del av oppdraget Mibuno Showdown. Når dette er gjort og i bøkene, kan du fritt bla over til Inventory -skjermen i menyen og holde nede en inngang for å laste inn spillverdenen på nytt, og erstatte Naoe som Yasuke.

Dette er en annonse:

Selv om dette vil føre til et massivt skifte i gameplay, ettersom Yasuke mangler Naoes stealth og smidighet, forblir det grunnleggende i Assassin's Creed Shadows. Dette betyr at all din forståelse og progresjon av Mastery og Knowledge Points overføres, med hver karakter som har sine egne ferdighetstrær og utpekte poeng. Dette betyr at alle poeng du bruker i løpet av tiden som Naoe, vil bli bevart og gjort tilgjengelig for Yasuke, slik at du kan ha mer enn 50 poeng å bruke første gang du kler på deg som samurai.

Utstyr er et helt annet dyr. Du låser ikke opp våpen og rustning for Yasuke før du har tilgang til karakteren. Dette betyr at din første opplevelse med Yasuke vil være begrenset til startutstyret hans, og du må erobre slott, plyndre kister eller besøke kjøpmenn for å kjøpe bedre og sjeldnere gjenstander som kan forbedre hans handlinger i kamp.

Hvordan du skal bygge ut Yasuke, er helt opp til deg. Vi foreslår at du legger noen poeng i Samurai -treet når du får sjansen, da dette vil forbedre Yasuke som helhet, mens Long Katana, Naginata, Kanabo, Teppo, og Bow trærne er skreddersydd for de respektive våpenklassene for karakteren.

Dette er en annonse:

HQ

Så når bør du bruke Yasuke? Det er generelt opp til deg. Det finnes noen anledninger der Yasuke må brukes i stedet for Naoe, vanligvis av narrative grunner, men spillmessig kan du ta del i mye av opplevelsen som begge karakterene. Du kan innta slott, jakte på mål, reflektere og be ved helligdommer og mye mer. Den største haken er at det finnes visse aktiviteter i den åpne verdenen som er laget for Naoe eller Yasuke, og samuraienes dårlige parkour-evner gjør ham generelt til et dårlig valg for synkronisering på Viewpoints. Men ellers er det føydale Japan din østers som en av karakterene, så la oss få vite nedenfor hvem du foretrekker å spille som av Naoe og Yasuke.