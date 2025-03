Assassin's Creed Shadows Guide: Mesterskap og kunnskapspoeng - Hva de er og hvordan du kan tjene dem

HQ

Heldigvis har Ubisoft i Assassin's Creed Shadows sett på det enorme og absurde progresjonsferdighetstreet i Assassin's Creed Valhalla, og omarbeidet og nedtonet det fullstendig. Dette spillet har et mye mer strømlinjeformet progresjonsoppsett, en struktur som introduserer noen nye ideer som kan kreve litt forklaring for å forstå i sin helhet. Så for å hjelpe deg på vei, la oss fordype oss i Mastery og Knowledge Points og hvordan du kan tjene og bruke dem.

Mestringspoeng

Dette er de typiske ferdighetspoengene du kan bruke. Du tjener dem for stort sett alt i Assassin's Creed Shadows, enten det er å gå opp i nivå, eliminere et mål, fullføre et oppdrag eller et sideoppdrag, og listen fortsetter. Du får så mange av disse i løpet av eventyret ditt at det kan virke ublu, men i praksis vil du alltid ha noe å bruke dem på.

I starten av spillet vil du legge merke til at evnene du kan bruke Mastery Points til, vanligvis er ganske billige, og du kan til og med ende opp med å skaffe deg alle mulige oppgraderinger i hvert ferdighetstre før neste trinn i ferdighetstreet låses opp. Vårt råd er å velge hvilke våpen du liker å bruke for hver karakter, og deretter investere i disse ferdighetstrærne og spare eventuelle gjenværende poeng til fremtiden. Dette er fordi ferdighetene begynner å bli ganske dyre etter hvert som ferdighetstrærne utvikler seg, og noen evner koster sju poeng eller mer hver.

Merk: Naoe og Yasuke deler ikke sine Mastery Points, så du kan bruke dem på hver enkelt figur slik du vil!

Så hva gjør du når du har Mastery Points å bruke og ingen tilgjengelige ferdigheter å investere i? Det er da Knowledge Points kommer inn i ligningen.

Kunnskapspoeng

Til venstre på Mastery -skjermen i menyen ser du en liten grafikk som viser et japansk symbol og litt tekst som sier "Next Rank in: X". Du må altså forbedre Knowledge Rank for å låse opp neste trinn i hvert ferdighetstre, og det er totalt seks nivåer du skal gjennom i løpet av eventyret.

Du tjener Knowledge Points som teller mot neste nivå ved å fullføre helt spesifikke aktiviteter i den åpne verdenen. Disse er Shrines, Kofun, Kuji-kiri og Kata, og de er markert på kartet med røde symboler. Hver gang du fullfører en av disse aktivitetene, får du én Knowledge Point, og selv om det kan virke som mye å samle 10 poeng på de første nivåene (og deretter 15 på de siste), er disse aktivitetene vanligvis svært enkle å fullføre.

ShrinesFor eksempel dreier det seg enten om å finne skriftruller eller å be ved helligdommer, og begge kan lokaliseres ved å bruke Eagle Vision til å markere punkter i nærheten med en liten glødende hvit prikk. Kata er en quick-time-begivenhet for Yasuke, og Kuji-kiri er det samme, men for Naoe, og hver av dem vil vanligvis kreve et minutt eller to av tiden din hvis du er fokusert og rask. Kofun er graver å utforske, og disse kan kreve litt mer tid og innsats for å navigere i de snirklete og mørke gangene.

Når du har skaffet deg nok Knowledge Points til å stige i nivå, er det bare å gå tilbake til Mastery -skjermen for å se en rask level-up-grafikk og deretter få tilgang til neste rekke evner og ferdigheter.

Du trenger heller ikke bekymre deg for at du må fullføre et helt bestemt antall Knowledge aktiviteter eller oppgaver for å tjene nok Mastery eller Knowledge Points til figuren din. Det er langt flere aktiviteter i den åpne verdenen enn du trenger for å fullføre progresjonen i dette spillet, så ikke bekymre deg for å nå 100 % for å oppgradere karakterene dine fullt ut.

Til slutt, og for å ta det tilbake til mestringspoeng, har hvert av ferdighetstrærne en overordnet mestringspassiv som avanseres ved å bruke poeng i hvert tre. For Naoes Katana-tre kan dette gradvis øke den totale skaden, noe som, som du kan utlede, er enormt nyttig, så igjen, fokuser innsatsen din og spesifiser i trærne som passer hvordan du liker å spille.