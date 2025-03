Assassin's Creed Shadows-guide: Slik forbedrer du skjulestedet ditt og får det beste ut av det

HQ

Assassin's Creed-spillene har lenge inneholdt basebygging og allierte aktiviteter, det være seg Assassin's Creed Brotherhoods rekrutterte følgesvenner, Assassin's Creed IV: Black Flags Kenway Fleet, og til og med Assassin's Creed Valhalls Jomsvikings. Assassin's Creed Shadows er ikke annerledes, bortsett fra at Ubisoft har endret dette til å bli en mer praktisk og tilpassbar aktivitet.

Dette kommer i form av Hideout (eller mer nøyaktig Tomiko's Homestead), som i hovedsak er den lille parsellen med beskyttet land som Naoe og Yasuke kaller hjem. Det er en avgrenset del av den åpne verdenen som lar spilleren bygge ut et hjem på den måten han eller hun ønsker, med den eneste ulempen at oppgraderinger og nye bygninger koster ressurser, gjenstander som du finner i den åpne verdenen ved å plyndre kister og snappe opp ressurslagre. Så med dette nye systemet i bakhodet, hvordan fungerer Hideout, og hvordan kan du forbedre det?

Hideout dreier seg hovedsakelig om fem kjerneelementer: Stables, Kakurega, Forge, Study og Dojo. Hvert av dem har ulike formål, og nedenfor finner du en oppsummering av hva hvert av dem gjør:

Staller - Gjør det mulig for speidere å smugle flere ressurser fra lageret



Kakurega - Tilbyr sesongbaserte rykter for å avsløre hvor det finnes samleobjekter og unike gjenstander, og gjør det mulig å grunnlegge flere Kakurega-steder rundt om i den åpne verdenen



Smie - Et sted der du kan oppgradere, forbedre eller demontere våpen og utstyr



Studie - Legger til flere speidere og utvider speidernes søkesone



Dojo - Et sted der du kan trene opp allierte slik at de blir mer effektive i kamp



Hvert av disse hovedområdene kan oppgraderes opptil tre ganger, og du trenger stadig større mengder ressurser for å gjøre det. Vårt råd er å plyndre hver eneste kiste du finner, og ta med deg alle ressursene du finner på veien. Den første oppgraderingen er også billig, men den tredje kan kreve nesten 1000 av én ressurs og hundrevis og hundrevis av et par andre. Det sier seg selv at dette er store investeringer.

Men det er ikke alt! Du kan også bygge en samling temarom. Disse har ikke oppgraderbare elementer, men de tilbyr bonuser som påvirker spillet. Hvert av disse rommene låses opp ved å hjelpe bestemte personer i den store verden, så sjansen er stor for at du ikke får tilgang til dem før om en god stund. Nedenfor finner du likevel en fullstendig liste over hvert rom og hva de tilbyr Naoe og Yasuke.



Tera - Øker erfaringsgevinsten med 10 %.



Jinja - Bønn gir en velsignelse de neste 15 minuttene og forbedrer helligdomsfordelene med 20



Nando - Reduserer kostnaden for speiderpåfyll med 30 %.



Zashiki - Rasjoner er 20 % mer effektive



Te-rom - Rasjoner er 20 % mer effektive



Galleri - Lar deg vise frem utstyr og opprette og bytte mellom utstyrsoppsett



Small Room - Et enkelt rom som du kan innrede som du vil, men som ikke gir noen bonus



Medium rom - Litt større, enkelt rom som du kan innrede som du vil, men som ikke gir noen bonus



Stort rom - Stort rom som kan innredes som du vil, men som ikke gir noen bonus



Ellers kan du gjøre Hideout enda mer personlig med Engawa forbindelsespassasjer, ulike terrengtyper, en rekke statuer og kosmetikk, masse flora og natur, og til og med noen få levende dyr som du kan samle på ved å samhandle med dem ute i verden. De fleste av disse krever ressurser for å bygges, så du må regne med enda større belastning på ressursavdelingen din.

Det er omtrent alt som er å vite om Hideout. Ta deg tid til å utforske de nye basebyggingsmekanikkene, og husk å dele kreasjonene dine med andre shinobier og samuraier nedenfor.