Assassin's Creed Shadows hadde den nest beste utgivelsen noensinne for serien

Det har knapt gått en dag siden lanseringen av Assassin's Creed Shadows uten at vi har rapportert om den tilsynelatende gode starten spillet har hatt. Nå melder VGC at det faktisk hadde den nest beste lanseringen i seriens historie, kun overgått av Assassin's Creed Valhalla - og da skal man huske at sistnevnte ble lansert akkurat i tide til Thanksgiving og jul sammen med PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Dessuten var det under pandemien, da folk satt hjemme og spilte som aldri før.

Shadows ble lansert i mars, etter flere forsinkelser og en del negativ PR, og oppnådde likevel dette resultatet. PC-versjonen sto for øvrig for 27%, noe som er en heftig økning, sannsynligvis takket være at dette markerte en retur til Steam for første gang siden 2019.

Som du kan lese i anmeldelsen vår, mener vi at spillets suksess er velfortjent, og mye tyder på at det vil fortsette å selge godt i lang tid fremover.