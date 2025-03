Assassin's Creed Shadows har to timer med rulletekster

HQ

Etter to dager på markedet begynner det å dukke opp innlegg på sosiale medier fra folk som allerede har fullført spillet. En normal gjennomspilling av kampanjen og noen sideoppdrag er estimert til å ta 35-40 timer, og for de som vil gjøre alt, er det opptil 100 timer med spilling som venter.

Det er selvsagt veldig imponerende, spesielt med tanke på hvor stor verdenen er og hvor vanvittig vakker grafikken er. Men det er også et usedvanlig utsøkt spill, og det er spesielt tydelig i rulleteksten, der det ene navnet etter det andre ruller opp etter å ha vært involvert i produksjonen på en eller annen måte.

Hvis du vil se det hele, bør du poppe popcorn og åpne en Dr. Pepper, for det tar like lang tid som en vanlig spillefilm. Å vente i underkant av 40 minutter som i Hideo Kojimas Metal Gear Solid V: The Phantom Pain og Death Stranding er barnemat i sammenligning, og de 58 minuttene det tok å se hele rulleteksten i Grand Theft Auto V er ikke engang halvparten av det.

Totalt har rulleteksten blitt klokket til hele to timer, og du kan sjekke det hele i X-innlegget nedenfor hvis du ikke tror oss.

Det er imidlertid verdt å vite at det "bare" er den nest lengste rulleteksten vi har hørt om, for den åndelige Mega Man-oppfølgeren Mighty No. 9 fra 2016 hadde en rulletekst på rundt fire timer. Det satte rekord på Kickstarter i sin tid, og alle støttespillere ble hedret ved å bli inkludert.

Hvis du vil vite mer om omfanget og ambisjonene til Assassin's Creed Shadows, kan du lese anmeldelsen vår her.