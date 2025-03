Assassin's Creed Shadows-kontoen steker Elon Musk på X

HQ

Sent i fjor dukket det opp rapporter om at Elon Musk var en virkelig god spiller av både Path of Exile 2 og Diablo 4. Faktisk så god at han snart kunne kvalifisere seg som en slags verdensmester, noe som fikk folk til å sette spørsmålstegn ved prestasjonene.

Ikke overraskende var mistankene riktige, og i januar ble svindelen avslørt. Elon Musk hadde jukset og betalt folk for å spille for ham. Akkurat dette ble ammunisjon da han for noen timer siden bestemte seg for å ta et skudd på Assassin's Creed Shadows on X, og kommenterte den offisielle kontoens påstand om at "Our game is out" med kommentaren "Sell-out would be more accurate".

Men ... du går ikke uprovosert etter en ninja, og Assassin's Creed-kontoen svarte med: "Er det det fyren som spiller Path of Exile 2-kontoen din sa til deg?"

I de påfølgende diskusjonene er det flere som jubler over at de nå vil kjøpe spillet som følge av denne steken, men vi vet selvfølgelig ikke om det faktisk kommer til å skje. Det er imidlertid en mulighet for at Musk nettopp har gitt Assassin's Creed Shadows et lite salgsboost.