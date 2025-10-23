Assassin's Creed Shadows lanseres på Switch 2 i desember

HQ

Ubisoft har nettopp avslørt den faste lanseringsdatoen for Assassin's Creed Shadows på Nintendo Switch 2. Det massive RPG kommer til hybridplattformen så snart som 2. desember, i en versjon som inneholder alle innholdsoppdateringene og forbedringene som er gjort i utgavene på PC, PS5 og Xbox Series X / S, til og med Claws of Awaji -utvidelsen, vil også være inkludert.

Denne versjonen vil imidlertid også dra nytte av konsollens berøringsskjerm, ettersom spillerne vil kunne navigere raskere i menyer, på kartet og i Hideout -grensesnittet enda mer effektivt uten å måtte bruke styrespaker.

For de som lurer på hvordan Assassin's Creed Shadows vil bli presentert på Switch 2, vil det komme som en Game Key Card i både den fysiske og digitale versjonen. Det vil imidlertid støtte kryssprogresjon med de andre utgavene, noe som betyr at du sømløst kan bytte mellom plattformene.

Men dette er ikke alt. Ubisoft presenterte også høstens veikart for spillet (til tross for at vi allerede er godt inne i høsten...), som viser hva som vil komme til spillet frem til slutten av året. Du kan se veikartet og også et sammendrag nedenfor.

28. oktober - Gratis Parkour-oppdatering #2:



Utskyting til tomrom



Fang-kante-mekaniker



Sideutkast ved parkour ned



Manuelt hopp fra ikke-stående objekt



28. oktober - Korrupte slott:



Funksjon for gjenoppretting av slott



Større fiender og belønninger



25. november - 3. historiedropping:



Nytt gratis oppdrag som legger til en historie med Naoe og Yasuke og introduserer nye evner og et Isu-puslespill



25. november - 2. spesielle samarbeid:



TBC



2. desember - lansering av Nintendo Switch 2