Assassin's Creed Shadows lanseres på Switch 2 i desember
Den kommende versjonen vil ha støtte for berøringsskjerm, pluss alle oppdateringene og forbedringene som er gjort i spillet siden ankomst.
Ubisoft har nettopp avslørt den faste lanseringsdatoen for Assassin's Creed Shadows på Nintendo Switch 2. Det massive RPG kommer til hybridplattformen så snart som 2. desember, i en versjon som inneholder alle innholdsoppdateringene og forbedringene som er gjort i utgavene på PC, PS5 og Xbox Series X / S, til og med Claws of Awaji -utvidelsen, vil også være inkludert.
Denne versjonen vil imidlertid også dra nytte av konsollens berøringsskjerm, ettersom spillerne vil kunne navigere raskere i menyer, på kartet og i Hideout -grensesnittet enda mer effektivt uten å måtte bruke styrespaker.
For de som lurer på hvordan Assassin's Creed Shadows vil bli presentert på Switch 2, vil det komme som en Game Key Card i både den fysiske og digitale versjonen. Det vil imidlertid støtte kryssprogresjon med de andre utgavene, noe som betyr at du sømløst kan bytte mellom plattformene.
Men dette er ikke alt. Ubisoft presenterte også høstens veikart for spillet (til tross for at vi allerede er godt inne i høsten...), som viser hva som vil komme til spillet frem til slutten av året. Du kan se veikartet og også et sammendrag nedenfor.
28. oktober - Gratis Parkour-oppdatering #2:
- Utskyting til tomrom
- Fang-kante-mekaniker
- Sideutkast ved parkour ned
- Manuelt hopp fra ikke-stående objekt
28. oktober - Korrupte slott:
- Funksjon for gjenoppretting av slott
- Større fiender og belønninger
25. november - 3. historiedropping:
- Nytt gratis oppdrag som legger til en historie med Naoe og Yasuke og introduserer nye evner og et Isu-puslespill
25. november - 2. spesielle samarbeid:
- TBC