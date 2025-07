Assassin's Creed Shadows når 5 millioner spillere totalt

HQ

Selv om det ikke har fløyet ut av portene i samme halsbrekkende hastighet som Monster Hunter: Wilds, har Assassin's Creed Shadows gjort det ganske bra for Ubisoft så langt. Det franske videospillselskapet har nettopp avslørt at tittelen har overgått fem millioner spillere totalt siden den ble lansert i slutten av mars, og med tanke på at den ikke er tilgjengelig på noen abonnementstjenester (unntatt Ubisoft +), kan vi sannsynligvis ta dette tallet som en anstendig referanse for solgte eksemplarer også.

Så med litt rask matematikk, hvis spillet ble solgt til $ 70 og det har et sted rundt fem millioner solgte eksemplarer også, betyr det at det har raket inn rundt $ 350 millioner så langt, noe som med tanke på det nylig påståtte budsjettet, inkludert markedsføring, var omtrent $ 117 millioner (selv om det virker mistenkelig lavt for et spill som hadde en antatt 2,000 mennesker som jobbet med det ...), må vi behandle Shadows som en ganske stor suksess for Ubisoft på dette punktet.

Har du spilt Shadows ennå? Hvis ikke, kan du lese anmeldelsen vår her.