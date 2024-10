Assassin's Creed Shadows samleobjektstatue trukket tilbake på grunn av "ufølsom design"

HQ

En Assassin's Creed Shadows-statue har måttet trekkes tilbake på grunn av et design som har blitt sterkt kritisert og stemplet som ufølsomt. Purearts' statue forestilte Yasuke og Naoe i chibi-stil, på en ødelagt Torii-port.

For en gangs skyld er det ikke Yasuke som er i sentrum for kontroversen her. I stedet har statuen blitt kritisert for sin fremstilling av Torii-porten. Den ødelagte porten minnet folk om porten i Nagasaki, som gikk i stykker under atombomben som rystet byen i 1945. Den ødelagte porten står fortsatt som en påminnelse om ødeleggelsene, noe som egentlig ikke passer til en samlerstatue i Assassin's Creed Shadows.

Purearts har gitt ut en uttalelse etter kontroversen, hvor de har sagt at de vil gå tilbake til tegnebrettet og kontakte de som har forhåndsbestilt for å informere dem om neste skritt.

Nok en gang finner altså Assassin's Creed Shadows utrolig kritiske øyne på alt relatert til det. Siden avsløringen av Yasuke som en av spillets hovedpersoner, har mange stemmer rundt om på internett delt sin misnøye, med et stort antall som plutselig blir historiske eksperter, de som ikke klarer å gjenkjenne at serien har og alltid vil være et fiksjonsverk.

Takk, Eurogamer.