Assassin's Creed Shadows setter ny Steam-rekord for serien

I løpet av den siste helgen hadde Ubisoft veldig positive tall å dele om Assassin's Creed Shadows, og kunngjorde at det hadde nådd over to millioner spillere og hadde en sterkere premiere enn både Origins og Odyssey. Men rekordene stoppet ikke der, og nå bemerker Bluesky-brukeren Hazzadorgamin at ifølge SteamDB har Assassin's Creed Shadows hatt 64,825 samtidige spillere - mer enn noe tidligere spill i serien noensinne har hatt.

Det er ingen tvil om at Naoe og Yasukes eventyr tiltrekker seg et stort publikum, og som du kan lese i anmeldelsen vår, har vi full forståelse for den store interessen. Det er rett og slett et veldig bra spill, noe som vil glede Ubisoft enormt etter flere år med børsnedtur og snakk om å selge ut enkelte merkevarer fra selskapet.