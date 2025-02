Assassin's Creed Shadows slipper trailer for å vise frem sin kraft på PC

HQ

Vi nærmer oss 20. mars og den globale lanseringen av Assassin's Creed Shadows, det som helt klart blir den største og mest ambisiøse delen i Ubisofts franchise, og hvis salgsresultater ifølge analytikere vil være et vendepunkt for selskapets fremtid.

Derfor ønsker ikke den franske utvikleren og utgiveren å miste kontrollen over den minste detalj, og det inkluderer ikke bare å ta vare på PlayStation- og Xbox-spillere, men også de som skal spille Yasuke og Naoe på PC. Nå har de sluppet en ny trailer som viser frem spillets funksjoner, og den er ganske interessant.

Det som slo oss mest, er den minimale påvirkningen på oppløsning og detaljer mellom lav, middels og Ultra-modus. Karakteren (hvis bilde vi har tatt direkte fra traileren) ser ut til å være umulig å skille for oss, til tross for at den er tatt på forskjellige PC-er med mellomstore og lave komponenter.

I tillegg til denne nysgjerrigheten vil Assassin's Creed Shadows ha andre PC-eksklusive funksjoner, som støtte for ultrabrede skjermer, optimalisert ytelse med Intel Core Ultra-prosessorer, Intel Xess 2-støtte med forbedret AI, skalering og bildegenerering, raytracing og mer.

Resultatet ser ved første øyekast veldig bra ut, og vi gleder oss til å komme i gang med denne nye Assassin's Creed-historien som utspiller seg i det føydale Japan. Skal du spille Assassin's Creed Shadows på PC?