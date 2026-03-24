Assassin's Creed Shadows-spillere har dedikert nesten 335 millioner timer til spillet

For bare noen dager siden feiret Ubisoft det offisielle ettårsjubileet til Assassin's Creed Shadows, et øyeblikk som kom kort tid etter at det franske videospillselskapet avslørte at utviklingen av prosjektet avsluttes slik at det kreative teamet kan gå videre til andre og fremtidige Assassin's Creed-titler.

For å markere den første bursdagen til Assassin's Creed Shadows, har en rekke spillerdatastatistikker blitt delt, inkludert at 334,384,499 timer har blitt dedikert til spillet av den totale spillerbasen, som er over 916,000 års spilletid.

Utover dette får vi vite at over fire millioner Hidden Blade-drap har blitt registrert, 58 millioner trossprang har blitt fullført, 159 millioner helligdommer besøkt, 26 millioner katter klappet, og den vanligste måten å dø på er, som forventet, til et nærkampangrep i kamp.

Hvordan stemmer din opplevelse i Assassin's Creed Shadows overens med disse dataene?