Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows-spillere har dedikert nesten 335 millioner timer til spillet

Med over 26 millioner katter klappet underveis.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

For bare noen dager siden feiret Ubisoft det offisielle ettårsjubileet til Assassin's Creed Shadows, et øyeblikk som kom kort tid etter at det franske videospillselskapet avslørte at utviklingen av prosjektet avsluttes slik at det kreative teamet kan gå videre til andre og fremtidige Assassin's Creed-titler.

For å markere den første bursdagen til Assassin's Creed Shadows, har en rekke spillerdatastatistikker blitt delt, inkludert at 334,384,499 timer har blitt dedikert til spillet av den totale spillerbasen, som er over 916,000 års spilletid.

Utover dette får vi vite at over fire millioner Hidden Blade-drap har blitt registrert, 58 millioner trossprang har blitt fullført, 159 millioner helligdommer besøkt, 26 millioner katter klappet, og den vanligste måten å dø på er, som forventet, til et nærkampangrep i kamp.

Hvordan stemmer din opplevelse i Assassin's Creed Shadows overens med disse dataene?

Assassin's Creed Shadows

0
Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Ubisoft leverer en Assassin's Creed-opplevelse som kanskje er det mest passende eksemplet på serien på mange år, om enn ikke uten sine feil.



Loading next content